Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo, Sporting vence pelo Português

O Sporting venceu o Braga por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, pela 29ª rodada do Campeonato Português. O gol da vitória foi marcado por Matheus Nunes.

O resultado manteve o time de Lisboa com boa vantagem na liderança da competição, com 73 pontos, sete a mais que o Porto, que tem um jogo a menos. O Braga, por sua vez, figura na quarta posição, com 58.

⏹ FINAL DO JOGO: FOI NA GARRA, FOI NA CRENÇA, FOI NA ALMA!!! 🟢⚪️ Os Leões venceram o SC Braga por 0-1, com um golo de Matheus Nunes!!! ⚽️ 📊 https://t.co/gWMpa8XvAn#SCBSCP #DiaDeSporting pic.twitter.com/mDHYMKAETk — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 25, 2021

Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, Gonçalo Inácio foi expulso de campo, deixando o Sporting com um a menos já no início da partida. Entretanto, no único chute certo da equipe da capital portuguesa, Matheus Nunes marcou, aos 36 minutos da segunda etapa, dando a vitória para os líderes do Português.

Na próxima rodada, o Sporting recebe o Nacional, no sábado, às 16h30 (de Brasília). Já o Braga visita o Marítimo, na quinta-feira, no mesmo horário.

Também neste domingo, o Boavista, comandado por Jesualdo Ferreira, ex-Santos, foi derrotado pelo Marítimo por 1 a 0. O gol foi marcado por Ali Alipour. Já o Rio Ave e o Paços de Ferreira empataram por 1 a 1, com tentos de Fábio Coentrão e Zé Uilton, respectivamente.