Mesmo com vitória da Juventus, Cristiano Ronaldo deixa estádio furioso

Mesmo com a vitória da Juventus contra o Genoa por 3 a 1 em jogo desse domingo, Cristiano Ronaldo deixou o Allianz Stadium furioso. O atleta atirou a camisa no chão, deu um murro na parede do vestiário e deixou o estádio sem falar com ninguém.

Segundo a Gazzetta dello Sport, o astro português de fato não estava contente. Sem marcar na partida e com uma bola na trave, Cristiano estaria irritado com seus companheiros especialmente pelo segundo tempo, em que eles não teriam lhe passado a bola. Ronaldo é o artilheiro da Juve na temporada com 32 gols em 37 jogos.

Essa situação aumentou as especulações de uma insatisfação do jogador no clube italiano. Com contrato até meio de 2022, já é reportado que seu agente, Jorge Mendes, iniciou conversas com o Real Madrid. Eliminado precocemente na Liga dos Campeões e com problemas financeiros por conta da pandemia, a saída do astro português poderia aliviar a folha salarial da equipe de Turim, que também não deve conquistar o Campeonato Italiano dessa temporada.