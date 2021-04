Mesmo em terceiro, Barcelona vira favoritaço ao título de LaLiga, enquanto Real é ‘zebra’; veja probabilidades

A derrota do líder Atlético de Madrid para o Bilbao neste domingo deu um novo ânimo aos outros concorrentes pelo título de LaLiga nesta temporada. Mais do que nunca, Barcelona, Real Madrid e Sevilla seguem na briga pelo troféu a cinco rodadas do fim.

O Atlético estacionou nos 73 pontos, dois à frente de Real e Barça, enquanto o Sevilla tem 70 pontos. Os catalães, porém, têm um jogo a menos, contra o Granada, nesta quinta-feira, e podem assumir a liderança.

Por isso, o site FiveThirtyEight, parceiro da ESPN e especializado em probabilidades no mundo do esporte, aponta o Barça como favorito ao título de LaLiga naquela que pode ser a última temporada de Lionel Messi no clube.

De acordo com o site, o Barcelona agora tem 73% de chance de ser campeão e é o favorito disparado. O Atlético ainda tem 16% de chance de título, enquanto o Real aparece com 9%.

O Sevilla aparece como único outro candidato matemático ao título, mas com 1% de chance apenas.

Vale lembrar que Barcelona e Atlético ainda se enfrentam, pela 35ª rodada, no Camp Nou.

Veja abaixo os últimos jogos dos 3 principais concorrentes ao título:

Granada (c)

Valencia (f)

Atlético de Madrid (c)

Levante (f)

Celta (c)

Eibar (f)

Elche (f)

Barcelona (f)

Real Sociedad (c)

Osasuna (c)

Valladolid (f)