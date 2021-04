Mesmo no Grêmio, coração rubro-negro bate mais forte e Rafinha manda recado empolgante para Diego Alves

Levantar taça no Flamengo virou algo rotineiro desde 2019. A cada temporada, o time Rubro-Negro conquista títulos e deixa a Nação ainda mais entusiasmada. Esse elenco é o segundo mais vitorioso da história do Mais Querido do Brasil, só atrás da era Zico na década de 80. Esses jogadores estão na história, mas querem mais, muito mais.









Mesmo longe, Rafinha, hoje atleta do Grêmio, ficou empolgado com a grande atuação de Diego Alves e não se conteve. No Instagram, o lateral-direito comentou a foto do arqueiro e encheu seu ex-companheiro de equipe de muitos elogios: “Didione, você simplesmente é o melhor”, disse.

Rapidamente, os torcedores do Flamengo tiraram prints e compartilharam a declaração do ‘Rafita’ nas redes sociais. O medalhão quase foi jogar no clube carioca novamente nessa temporada e, segundo ele mesmo disse, isso só não aconteceu porque houve um veto interno e nada teve a ver com os valores da possível contratação.

Foto: Reprodução



Na alegação do Flamengo, o clube não tinha condição no momento de trazer um atleta de tanto peso e preferiu encerrar as tratativas. Nas redes sociais, a torcida lamentou demais a não chegada do craque, que já era dado como certo e todos só estavam esperando o anúncio oficial.

Mesmo no Tricolor Gaúcho, Rafinha nunca deixou de observar e acompanhar atentamente o Mengão. O clube carioca está na história do medalhão e isso ninguém apaga. Ele ganhou quase tudo com o time em 2019 e no primeiro semestre de 2020.