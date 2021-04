Messi, 33 anos, chega para possível último El Clásico como o mais decisivo na Europa

Lionel Messi será, neste sábado (10), mais do que nunca, uma das principais figuras do clássico entre Barcelona e Real Madrid. Nos últimos meses de contrato com o clube blaugrana, o argentino pode fazer seu último duelo contra os merengues como jogador da equipe catalã.

Além de estar com os holofotes voltados para si pela possível despedida, Messi ainda tem a seu lado o bom retrospecto ao longo de 2021. Dentro das cinco principais ligas da Europa, o argentino é o líder em participações diretas para gol.

Ao todo, Messi criou 23 gols, tendo marcado 16 e com sete assistências ao longo de 12 jogos dentro de LaLiga no ano. Ele criou três gols a mais que Lewandowski, na Bundesliga, e nove contra Lukaku e Muriel, na Série A.

Em número de gols, dentro do Espanhol, Messi marcou cinco a mais que Luis Suárez, destaque do líder Atlético de Madrid.

Quando o assunto é número de assistências, porém, a liderança se compartilha com um de seus rivais deste sábado: o volante Toni Kroos, do Real Madrid.

Invicto há 19 jogos em LaLiga, o Barcelona é vice-líder do torneio, um ponto atrás do Atlético de Madrid. Uma vitória no clássico é imprescindível na disputa pelo título da temporada.