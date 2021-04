Messi ainda não recebeu nenhuma proposta de renovação do Barcelona; entenda o motivo

A novela entre Lionel Messi e Barcelona segue arrastada. Com contrato somente até o final da temporada, o astro argentino ainda não recebeu nenhuma proposta de renovação do clube, revelou o jornal catalão Sport em sua edição desta sexta-feira.

A equipe espanhola quer contar com Messi, que nunca vestiu outra camisa em sua carreira, mas ainda não sabe quanto pode oferecer. Esse é o motivo para a demora, segundo a publicação. O novo presidente da agremiação, Joan Laporta, irá aguardar o resultado de uma auditoria financeira no clube para formular a oferta.

Apesar de não ter certeza dos valores que poderá propor, o Barcelona sabe que não conseguirá cobrir ofertas de possíveis interessados no mercado, como Manchester City e PSG, e conta com o fator emocional de Messi para tentar convencê-lo a ficar. O time azul-grená não atravessa um bom momento do ponto de vista financeiro.

O argentino já queria ter saído na última temporada e até pediu para ser dispensado, mas não enviou o documento necessário para se livrar de seu contrato a tempo. Ele possui uma cláusula que o permite sair de graça ao fim de qualquer temporada, desde que avise com determinada antecedência.

Dentro de campo, Messi segue jogando bem e comandando o Barcelona. Neste sábado, ele terá a oportunidade de levantar mais uma taça como capitão da equipe, diante do Athletic Bilbao, na final da Copa do Rei. A ESPN Brasil e o ESPN App transmitem a partida AO VIVO às 16h30 (de Brasília).