Messi brilha, Getafe faz gol contra bizarro, e Barcelona volta a encostar na liderança de LaLiga

O Barcelona sofreu no final, mas conseguiu a vitória em cima do Getafe por 5 a 2, no Camp Nou. Nesta quinta-feira (22), os blaugranas contaram com dois gols de Messi, Araújo, Griezmann e uma vacilada de Chakla para conseguirem importante resultado na disputa pela conquista de LaLiga. Lenglet (contra) e Unal descontaram.

O resultado mantém o Barcelona próximo da disputa pelo título, em terceiro com 68 pontos, cinco a menos que o Atlético de Madrid. O time blaugrana, porém, ainda tem um jogo a menos que os rivais e o confronto direto contra os colchoneros, dependendo somente de si para serem campeões.

O Getafe, por sua vez, segue na 15° colocação, com 31 pontos. A diferença para o Huesca, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

Dentro de campo, Messi começou a brilhar cedo. Com oito minutos, o argentino fez linda jogada e abriu o placar.

A alegria, porém, duraria pouco, com Cucurella cruzando para Ángel Domínguez, que chutou errado para fora. Mas a bola desviou no zagueiro Lenglet, que estava na pequena área, e entrou no gol.

O Barça, então, voltou a atacar e dominar as ações dentro de sua casa. Mas o segundo gol viria dos pés de um jogador adversário. Chakla foi atrasar a bola para o goleiro Soria, mas acabou enganando o companheiro, que ficou vendido e sofreu um gol contra bizarro.

O lance daria ainda mais ânimo para os blaugranas, que, seis minutos depois, conseguiria ampliar o marcador. Messi chutou com a perna direita e bola não entrou, mas voltou no pé do argentino que, de esquerda, empurrou para o gol.

O camisa 10 alcançou a marca de 25 gols em LaLiga na temporada pela 12° temporada seguida. Além disso, o Getafe se tornou o 12° clube a sofrer 20 ou mais gols do craque argentino.

A volta para a segunda etapa era fria, mas aos 24 minutos, Ronald Araújo fez pênalti, convertido por Unal, colocando esperança nos visitantes.

Mas quem marcou mais uma vez foi o time da casa. Araújo se redimiu da penalidade, subiu mais que todos após escanteio e fez o 4 a 2. Nos acréscimos, Griezmann sofreu penalidade, bateu e converteu, fechando a vitória por 5 a 2.

Os dois times voltam a atuar no próximo domingo (25). O Getafe tem confronto direto com o Huesca na briga contra o rebaixamento, enquanto o Barcelona visitará o Villarreal, que ainda briga por vaga nas competições europeias.

Messi comemora gol sobre o Getafe Getty Images

Barcelona 5 x 2 Getafe

GOLS: Messi (2), Chakla (contra), Araújo e Griezmann (BAR) e Lenglet (contra) e Unal (GET)

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Piqué (Moriba) e Lenglet (Ronald Araújo); Sergi Roberto (Trincão), Busquets, de Jong, Pedri e Alba; Messi e Griezmann. Técnico: Ronald Koeman

GETAFE: Soria; Damián Suárez, Djené, Chakla e Cucurella (Abdulai); Chema, Aleña (Akurugu), Maksimovic (Arambarri), Iglesias e Kubo; Ángel Rodríguez (Unal). Técnico: José Bordalás

– O Getafe não acertou um chute no gol na primeira etapa, mesmo marcando um

– O Getafe é o 12° time diferente que Messi ultrapassa a marca de 20 gols marcados

– Messi chega a 25 gols em LaLiga pelo 12° ano seguido

– O camisa 10 se igualou a Cristiano Ronaldo com 25 gols em 12 temporadas diferentes.

– Getafe chega a sete jogos sem vitória

Classificação

– Barcelona: 3° lugar, com 68 pontos

– Getafe: 15° lugar, com 31 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo por LaLiga no próximo final de semana.