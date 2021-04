Messi conquista 35º título pelo Barcelona; veja como fica ‘corrida’ com Cristiano Ronaldo

Lionel Messi conquistou, neste sábado, seu 35º título com a camisa do Barcelona. O argentino liderou o massacre sobre o Athletic Bilbao na final da Copa do Rei naquela que pode ser sua última temporada com as cores do clube catalão.

A marca faz também com que o astro amplie uma vantagem que tem sobre seu sempre rival Cristiano Ronaldo, que tem conquistas por quatro clubes diferentes, mas menos troféus em campeonatos do que Messi.

Considerando apenas as taças que levantaram por clubes, os dois somam 65 títulos. Agora, 35 para Messi, enquanto Ronaldo têm 30.

Na Copa do Rei, Messi foi campeão pela sétima vez neste sábado. Fora isso, ele tem 10 títulos de LaLiga, 8 Supercopas da Espanha, 4 Uefa Champions League, 3 Mundiais de Clubes e mais 3 Supercopas da Uefa.

Cristiano Ronaldo tem absolutamente todos esses títulos, mas os números mudam. Na Espanha, com o Real Madrid, o português faturou: 2 LaLigas, 2 Copas do Rei, 2 Supercopas da Espanha, 4 Champions, 2 Supercopas da Uefa e 3 Mundiais, totalizando 15 taças.

Sua conta cresce com 1 Supertaça de Portugal, no Sporting; 3 Premier Leagues, 1 Copa da Inglaterra, 2 Copas da Liga Inglesa, 2 Supercopa da Inglaterra, 1 Champions e 1 Mundial, no Manchester United; e 2 Italianos e 2 Supercopas da Itália, na Juventus.

Quando o assunto é seleções, os dois empatam, com dois títulos para cada. Cristiano Ronaldo, nesse aspecto, contundo, tem a taça mais relevante, a Eurocopa de 2016, com Portugal. Sua outra conquista foi a Liga das Nações da Uefa, na temporada 2018/19.

Já Messi, com a Argentina, não tem nenhuma conquista de nível profissional. Ele foi campeão do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e do Mundial sub-20 de 2005.

Na atual temporada, Messi ainda tem boas chances de ser campeão de LaLiga, já que o Barcelona segue na briga pelo título com Real e Atlético de Madrid.

Enquanto Cristiano Ronaldo deve ter mais dificuldades no Italiano, com a Juventus na terceira colocação, mas a 12 pontos de desvantagem da líder Inter de Milão.