Messi já teria comunicado ao Barcelona que quer seguir no clube

A renovação do contrato de Lionel Messi com o Barcelona pode estar mais próxima. De acordo com informações da TVE, o astro argentino já teria teria comunicado ao clube que deseja ampliar o seu vínculo, que atualmente se encerra no dia 30 de junho. Uma das condições para o acordo seria ter um time competitivo e, para isso, Erling Haaland é o principal alvo dos catalães no mercado.

Segundo o Mundo Deportivo, dias antes da final da Copa do Rey vencida pelo Barcelona contra o Athletic Bilbao, o presidente do clube catalão, Joan Laporta, e Messi se reuniram para começar a tratar de uma possível renovação. Além disso, na semana passada, o pai do argentino (seu empresário) também teve uma reunião com Laporta para iniciar as conversas sobre as bases de uma continuidade, de acordo com a TV3.

A ideia de Lionel Messi é, depois que sair do Barça, jogar na MLS, liga de futebol dos Estados Unidos, como revelou o próprio jogador em entrevista ao jornalista Jordi Évole no dia 27 de dezembro do ano passado. Em solo americano, Messi seria embaixador do Barcelona e depois retornaria para exercer uma função diretiva no clube.

Lionel Messi chegou na Catalunha com apenas 13 anos, em 2000. Estreou no profissional em 2004 e desde então marcou mais de 600 gols pelo clube e conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões e 10 taças do Campeonato Espanhol. Além disso, foi eleito o melhor jogador do mundo seis vezes, sendo quatro consecutivamente.