Messi leva entrada dura, Griezmann decide com 2 gols, e Barcelona vence Villarreal de virada

O Barcelona segue mais do que na briga pelo título de LaLiga. Neste domingo (25), jogando fora de casa contra o Villarreal, no Estádio de la Cerámica, pela rodada 32, os catalães venceram os mandantes de virada por 2 a 1, com dois gols de Antoine Griezmann.

Com o resultado, o Barça se aproveitou do empate do Real Madrid em 0 a 0 com o Real Betis, foi a 71 pontos, permanecendo em 3º na tabela, mas agora com a mesma pontuação do arquirrival, que é o segundo colocado. Já o Atlético de Madrid, que ainda entra em campo na rodada, é o líder com 73.

Já o Villarreal, permanece em 7º na tabela com 49 pontos e perdeu a chance de subir para 5º na tabela, deixando Betis e Real Sociedad para trás.

Eliminado da Champions League e só com a LaLiga por disputar, o Barcelona volta a campo na quinta-feira (29), quando recebe o Grana em casa, pela rodada 33. Já o Villarreal, no mesmo dia encara o Arsenal, mais uma vez como mandante, pela jogo de ida das semifinais da Europa League.

Griezmann tem dia inspirado e garante a vitória

Apesar de o Barcelona ter começado melhor a partida, chegando três vezes com perigo nos primeiros 20 minutos, quem abriu o placar foram dos donos da casa. Aos 26 minutos, Chukwueze fez linda jogada após receber bom passe de Pau Torres, entrou na área, driblou Ter Stegen e fez um 1 a 0 para o Submarino Amarelo.

Mas o que o Villarreal não sabia era que Griezmann estava num dia mais que inspirado. No minuto seguinte ao gol sofrido, o atacante deixou tudo igual para o Barça. Assim como Chukwueze, o francês marcou um belo gol após ser lançado por Mingueza em velocidade e encobrir o goleiro Asenjo. 1 a 1 para os catalães.

E a virada veio ainda no primeiro tempo, e mais uma vez dos pés de Griezmann. Aos 34 minutos, Foyth errou recuo de bola para Asenjo e o francês aproveitou, chutou de primeira e colocou o Barça na frente do placar. 2 a 1.

Na volta para o segundo tempo, as duas equipes também tiveram boas chances, mas nenhum outro gol foi marcado. O destaque maior ficou para a expulsão do volante Trigueros, do Villarreal, que levou o cartão vermelho aos 19 minutos, após dar carrinho em Lionel Messi. Fora isso, o Barça administrou a vantagem e saiu com a vitória.

Villarreal 1 x 2 Barcelona

GOLS: Villarreal: Chukwueza; Barcelona: Griezmann (2x)

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Piqué e Lenglet; Busquets, Dest (Sergi Roberto), De Jong, Pedri (Moriba) e Jordi Alba; Messi e Griezmann (Dembélé) Técnico: Ronald Koeman

VILLARREAL: Sergio Asenjo; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres e Alberto Moreno (Estupiñán); Chukwueze, Capoué (Moi Gómez), Dani Parejo e Manu Trigueros; Gerard Moreno e Paco Alcácer (Coquelin). Técnico: Unai Emery.

– O Barcelona somou seu 2º triunfo consecutivo em LaLiga

– A última derrota foi para o arquirrival, Real Madrid, no El Clásico do dia 9 de abril

– Griezmann chegou a 18 gols em 45 jogos na atual temporada

– O atacante francês marcou pelo 3º jogo consecutivo

– O Villarreal somou a sua segunda derrota consecutiva em LaLiga

Classificação

– Barcelona: 3º lugar, com 71 pontos

– Villarreal: 7º lugar, com 49 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quinta-feira, 29/04, 16h*, Villarreal x Arsenal – Europa League

Quinta-feira, 29/04, 14h*, Barcelona x Granada – LaLiga

*horário de Brasília