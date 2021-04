Messi persegue o que pode ser seu último título pelo Barça; craque disputa Copa del Rey ainda sem proposta para permanecer

Nesta temporada, Messi está em busca de seu 35º título pelo Barcelona, mas a temporada também é marcada pela indefinição do permanência do jogador no Més que um Club. Entretanto, conquistar mais um título pode ser um fator que ajude no dilema de La Pulga quanto ao seu futuro.









O último troféu que o capitão Blaugrana levantou foi em 2019, quando o Barça se sagrou campeão de LaLiga. Messi disputou 30 finais pelo clube catalão, sai campeão em 22 desses confrontos, em tais decisões, La Pulga balançou as redes 29 vezes. A informação é do portal ESPN.

Neste sábado (17), o craque argentino tem mais uma oportunidade de ser campeão, já que o Barça encara o Athletic Bilbao pela final da Copa del Rey. A final, que acontece em Sevilla, reúne os dois maiores campeões da competição. O time catalão tem 30 conquistas, já a equipe basca conta com 23 em sua galeria de troféus.

Messi é o jogador mais vezes campeão com a camisa Blaugrana, com 34 títulos – Foto: in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)



Bascos e Catalães se encontraram três vezes na atual temporada. Nos dois confrontos pela LaLiga, o Barcelona venceu, mas na final da Supercopa da Espanha, deu Athletic Bilbao. Os clubes já sem enfrentaram na final da Copa do Rei já se enfrentaram em finais do torneio em oito oportunidades, com o Barça levando a melhor em seis

A novela entre Lionel Messi e Barcelona segue arrastada. Com contrato somente até o final da temporada, o astro argentino ainda não recebeu nenhuma proposta de renovação do clube, revelou o jornal catalão Sport em sua edição desta sexta-feira. O clube ainda não ofertou nada ao jogador pois não sabe o quanto pode oferecer. Joan Laporta, irá aguardar o resultado de uma auditoria financeira no clube para abrir tratativas com o craque.