Messi quer seguir no Barcelona na próxima temporada

Messi quer permanecer no Barcelona na próxima temporada e já comunicou o seu desejo ao presidente Joan Laporta, segundo a “TVE”. No entanto, o argentino também pediu ao mandatário que seja construída uma equipe mais forte ao seu redor.

Nos últimos dias, o jornalista Marcelo Bechler revelou que o Paris Saint-Germain fez uma primeira proposta oficial para o camisa 10 e que os valores seriam “inalcançáveis”. Apesar da oferta, o clube francês ainda não recebeu uma resposta.

Messi tem tido uma temporada mais tranquila desde a saída do ex-presidente Josep Maria Bartomeu. O craque já conquistou o título da Copa do Rei e pode assumir a ponta do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira caso vença o Granada.