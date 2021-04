Messi recebe homenagem do Barcelona após se tornar recordista de jogos pelo clube

Antes da bola rolar para o duelo entre Barcelona e Valladolid nesta segunda-feira, Lionel Messi recebeu uma homenagem muito especial do clube catalão. O argentino realizou, no último dia 21 de março, seu jogo de número 768 pela equipe e se tornou o jogador com mais partidas na história do time azul-grená, ultrapassando o espanhol Xavi Hernández, com 767.

LLEGENDA BLAUGRANA 💙❤️ Leo #Messi, jugador amb més partits de la història del Barça. pic.twitter.com/OFFlWQxVH8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 5, 2021

A homenagem foi marcada pela presença de sua esposa Antonella e dos filhos Thiago, Mateo e Ciro. Na cerimônia, Messi recebeu um quadro com um modelo da primeira camisa que utilizou pelo Barça, na temporada 2004/05, e tirou fotos com seus companheiros e sua família.

Dentro de campo, o ídolo argentino tenta deixa o Barcelona ainda mais próximo da ponta do Campeonato Espanhol. Caso conquiste a vitória diante do Valladolid, o time pode ficar a apenas um ponto de distância do líder Atlético de Madrid.