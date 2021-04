Messi se aproxima de contrato de 10 anos com o Barcelona, diz jornal

A ‘novela’ envolvendo o futuro de Lionel Messi finalmente estaria chegando ao fim. O camisa 10 parece determinado a permanecer no Barcelona, após conversas positivas entre o presidente Joan Laporta e seu pai.

De acordo com informações do jornal The Times alguns acordos já começaram a ser definidos. No novo contrato, Messi jogaria apenas pelo Barcelona, em território europeu e depois se tornaria embaixador dos catalães nos Estados Unidos. O vínculo seria de 10 anos, levando em conta a atuação dentro das quatro linhas e como dirigente.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em uma das cláusulas, Messi ainda poderia atuar em algum clube da Major League Soccer neste intervalo de tempo, porém teria que se comprometer a voltar ao Barcelona para fazer parte da diretoria executiva do clube.

O futuro de Messi agitou o mercado da bola nas últimas semanas. O PSG saiu na frente na disputa pela contratação do argentino e teria oferecido uma oferta de valor irrecusável e de até três anos de contrato: os dois primeiros garantidos e o terceiro, da temporada 2023/24, opcional para as duas partes.

Messi comemora gol sobre o Getafe Getty Images

O vínculo do camisa 10 com o Barcelona é válido até junho de 2021. Messi é o atual artilheiro de LaLiga com 26 gols e 9 assistências. Recentemente, o argentino conquistou seu 35º título pelo Barça – e o primeiro como capitão da equipe – ao levantar o caneco da Copa do Rei.