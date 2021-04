Messias avalia final e fala sobre desfalque de Gabriel Dias: “Quem entrar dará conta”

O Ceará divide suas atenções neste início de temporada entre a Copa Sul-Americana e a Copa do Nordeste. Após fazer quatro pontos em duas rodadas na competição continental, o Vozão agora foca totalmente na decisão regional, onde vai reeditar a grande final contra o Bahia, mesmo duelo da temporada passada.

Com o primeiro jogo sendo disputado em Salvador, os comandados de Guto Ferreira têm a vantagem de decidir o título em casa, na Arena Castelão. Quem falou sobre a postura que o time terá fora do Ceará foi o zagueiro Messias, titular da defesa ao lado de Luiz Otávio.

“O Ceará não pode mudar a metodologia de trabalho porque está jogando fora de casa. Tem que continuar trabalhando da mesma maneira. Se a gente chegou aqui nessa final foi trabalhando dessa maneira. Trabalharemos em busca da vitória, do resultado positivo“, argumentou o defensor.

(Reprodução: Vozão TV)



Para Messias, o fato de atuar fora de casa não significa que o Vozão precise adotar uma postura mais reativa ou defensiva. “É um jogo de 180 minutos. Temos dois jogos para decidir. É jogar da maneira que a gente vem jogando sempre para sair com o título. Não temos que mudar nada no estilo de jogo”.

O zagueiro ainda falou sobre o desfalque de Gabriel Dias, expulso contra o Vitória. “Com certeza será uma perda sentida, mas como a gente vem dizendo sempre, a equipe é muito qualificada. Tem peças que irão suprir a ausência do Gabriel com êxito. O Guto sabe as coisas que faz. Quem entrar dará conta do recado“, concluiu.