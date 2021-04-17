Metal Slug: do pior ao melhor, segundo a crítica

+`�������y9�XddB���bkd��dEfUewn���]3� �f��i�j����$�����ա �N s�w{~��k�����X�͢MӴD”##��%��H$2r�G�3��[}己������@DDū�_r�/������a�ݴ>�g7�D~w^�Y|��X�����L0�)&��Œ��+�g�� �t^̑�@c�4D;����j��)�yE)qN�봊���1rU��8�x� �o)��7��5UH��%�Mp7m�D��Wۦ�m�8�T���.�U�p˓�~�[4��Ud�%����{�l�=�}s�-�a�`y}��NW�����ǰl&&|B�y��g���NYbH)D��^l����ۡ��~�!8�DF�?�����]��y���Qyq&�Α��0�Q������鈴���g�’^��LN���� (��ib �w���G��p��ي�Y�n��&N{f]h�Ezw�9�R��� �’�|�n���:��j����t^4�mSi���~��_5�mSa�e�mx�r����qܲ�yõ�4#�~W�~ڇ��%C��{ꃟ�����w���m�����6�}������y����i��?������Of�she<}ϑ�[N9��n֊�ӧf�#m:Y�u �0ɢޓ����݄8���3�|^�40#��6��1r�6Rv��1@���y`8~��P�y6�`C#��&�vpdC�cH��˰�%�`����-9�!�o��q��n���2Er0rJ�]H[�$�o��Z`�H0SJ�S”�ۙ�=��,��aGc��.2G���?/���XH��İ Y����#ߖ� �nr���M�%�.fonn0��?k&-�Y��z�U�6J8�4�4-;1�E�ERd�m��>�hޔ9zʬ��’i�’;P��bJ���l���Ż�K�(A��p�#��`�W��#6���-��D��oJ�ڷ�v|����H��^�R���V�Y�F+]�V�T��]A��9��c�;/��t�S9�6g�I�Y�y�w3Gݹ7�I6������ޱ�|��&3P�[ >/d�TK�’���`,;]��� �:�]�w��v���O��y ������w�����)���ߕt��Nw�kݫ�éy���^I)%{Yuuc�龓h��4�&�Ob���v[DE���F�裿_����ǽ�;y3ܑ�����Qn�[“�”�}4″A�s�WH�s�&�;��T�L|k��:����{�^-~��ք���c��2��;��7G���?���’����L�G����K�?��[�?��`�i���:���o�e~���’P�8�����ֱO6x}rz�9)o�Ysrz�d=�|�P��!�ݝ�’y*TU5��:)9I�ǫ�v|u�|srz���’�I��u��xrz���W�ճ���� ��}R�r������’�F��L/_?9[IQ(if�ҝ ���Ac8��2�V��;;�’�g�5��~$~y��M9���J��M?�������Ͽ����ߦ���9�e�)S�’�9���q~o?z�}>=�e������’��=q���Ď}N�߽��kr�(=���{y}>��2�%r���r�Χ9?Q����w’��o�ӓ�’�H���9.��S�O��*�P,�o���d�3E��u�O�� �]���O�<~���+�0,�}.O��I�[W(O~|�Jԯ�~�ӳ�’y7��d4���^i���ݜiTK�}���1l�ħ���(3�g�w���}(N�V�-O���b�̻�ӿ�p�SQ�aRQm�.C>��vwţ>�[nÀu��7q{[�E[ ꋿ���e����ழԪ8}G�”s�L�����E��r�@y�;&J��<�� X�g���a��fb1�穀L�G�=/d�>�7�0��ƿ�3B��su��/��.sue3�b}F��s��#���0�ꫫ��Op�D�dg�C���t�}&+�Lyϱ�&>/�ȉ}�,!�>[��d��n�Py�ܔ)�aEHi�63���X��V�[Ë�Y�”�>�s0G�;�g+Z��F{�C��5A8����2��Bd����i��x%�b$x~r��n�d���ގ#�b}���H��g+��d��3Y��{)G�K�A���`���:ݒ+�,�p-軬��F��@q�1����xb�>��0�d���ȼ����Nq �>�P0ν1����&��F(Q�ۉo�^��%1���FUT�����Ѭ�8 �&0�ُ�`��)l”C��)�,@ђ�h��yQv�C���ـd`���-Ḿc�� U�n�]P�i��`����R��a�pNo’�?�
�Li�ۉl@2?��]y�_��g;��i:/�%F��”L!볙����R}Y��ؖ���+eYc7 ���X B�;��JTBb7�U)Q�M)��RBaSjTBa[�B�.[��m�J�m��-5v�F5HlJ��T�K��Tؕ͠P��Ԩ�DSTBb�R����P�56��J�e}����)U�� $�R ������FD &!Q�j���*rZH��Z����3 +�P �u)ш �d� UYa[J4I�* �B�)+l@TP J�hJ�aU*�`]�ےՖ_�����2��m�A]��A�.6B�Fh�K�j �R�F(aP �� �D]J!�*���|���� *��K���JSj�e�uY�*klR���N#jT�ΔRH�?�X����x�i�{Te�� �R��Rc#j���A�u��)k���!� u)�{�L’��o�zF �Zh�ūPlE�݅�=�Ǻ�kલ��x�P��PؗR���Z4�`5H��+�]�J��0h�n�dД ��Q�PFcU�u�uP���i;���M)�AUJlD��T� B �,� {Q� �Ah�D%j4�F-j��� K����DS�Rb}hP=P6(�ԴѠ�D+�^�Rc-�Aa#$�Ҕ�2C~�.e)�.e)�=4��zj �@�D-4�B�+Qa/jl.���Ǻl�(���L�U�l?(��~�`����AilY�R�)+�˪���kT���ɴ�F]���TX����/�MI���|kP�X�Rc���kYJT�,[6�L��J��,��e����0��J����� �P��ZT{���ĶT��¾T� c 3�����RC�B-���A�J]J!���%v�RؗU�M�c]�O�,��ëJ�)U�mN�O�Ra/�e�Jl�����Tؔ��`[l���Q/i5�,,��R��B�)��KGT�Dez�Q���AHTB���B]�D�F�^Q�KYj4�ĺ4��jRX �mуr%4�B�VB����szZ�+�-�®� p+!�++�v�5��h$6��Q�u�u�zlK�5)I.Jj�U�3�^c]�o� ��*i ��J�k���JZU�}��� KUJ�J�KzV.e)�5�*e��P�D;� ����%I��)�6��-/=@�����Рd)�/Kp�9�jPM��`?��~o�{� �’ ��F��}P�h���ؖZc]ʒ;�KPw�%�ìv��9v�~[/���[��B�A���}�>�<�� ѭ�Vw�!��;su�~�3’�p* ��m�!�Qo��Q/sG��I�zI�n���5�m�|n�����1�!8a7NSX��wKvW),q��<��ŝ��>89�/����Lv��7����%tw%~�]Ë�_������Q֡���{H��L���;�#�.*I�w`��G�-��g�t�����@ro��J�l��uw�sz�t_tf��T u 5�j2(��Dm^V- 5�j_a=�[Ӂ���{a�n����V�P����P���ZS�5�X� JԦ�t:�@�%4V]#���t���P ��u-v���֭����$HP�u_ �}-v}|�S�4Bc����W�� [�A���|���t�NKjSa�ih�����Xu (��} �ZC�}}�] �F��^7�b�_%�s}�����h�}Ղ¶3BaS��Zv���?Oh�U ��B��-VU+4*lZ-jl�{‘֕-�z(��Zu([ �1�5(� UP� �i@���M�`�vB�4�”���� $(��M��i�iA& ��Z�i��Їy���j�B�^>���tB�1j@U ���5j��V]([#Jcj-�f�L+�j�@��{UlZ�А�|P ��{0X���^���R c0��E��]=�*��75��65�BK 5֏dQ�ֲ��*��?3i�L����D����6z5jUA������v/�CNc�hQa+���*le�SӢ�S��t�Ŗ�f�b���X��®;l��:�}g>Ԩ���؛�`������Ʀm�n/jl�栱j��m����9(�]�oQ���{‘:�}Ӂ��ޡ�Rh�z�����T-J�@��nD��lAc]5�N�([��|豙*�e�FjTus�P����m� k���:�������Mm�_�(k �ž��`�t/{�G�j��TG����>h��SM۠��K-�U��J#j�U�m%4v��/U���@��_��@����kӉk�6�X��U���n5�Fh쵨Q�4��jTU�e�m�jA�A�T��ғ�QU-tX� ܀Z�a]7�f�-h������$�v�Y��j���,<���]�P��l�ߍ�p@�)��l<���Y�ɿ;Z���T��”�&N� ��&�9��=C�aχ�#�Ps��7%�3�F$ ���!�1|�]M6e ����ͭ3�^S�’ʴ �QZ�C�b�r5o/�P�L6�Ƣ��h#�p2�n�-/��?o�-7� �<��]��Ei �|qg�<�(���.�{���&���S������d��o�S�*��}j�ՌCp������~V��’z��1�Q�C���OWWą)`:����f”��X�9�̞#�0�U�VC�~4ga��$����� ޅ%/�C��/��QĿ�x4g{�C �[ �J�5���c�C���t��Ƿ>e�Er�Ε[���[~�L/%��’�*5���C��1gQI�b�]��$TS���⛠h�ҡ�XՋ,�”��9b��|�ګ����^����/�l�Lά }kb�}��>�>��1��9[�煖Z Y ռW�RI�2R�b g)��wkլd��R���mQ���J��S)�l����{@�y� �/ 8� ���ab��H� P’6]�Jl�K�X�m�n���)�ZiQs%)Z���v�K���$�kY��3� )�HqH�{���uS�j��=^ϻ�n�[Y=$7?ٟ��/�����C�Cr�4��盐���̺]���-M�x�h�F>]`�Q�ȯ��h�0���h,�p�zë<������,*��:WW�0�Y�q|q^�>�t�,y���+�dv�����@��־���WJ�J�C�H~�41P�]$?�H�N���r���”5��� m�a�#���@�”�hɡ�Ҳ �1��X�L��”Uɯ�~�^g��>x��e�ߊ!L��l����p/7n��(n�Yl�4� �X�S�N���v�!�9″ �ƁK����jxN�K�>Xr J����ۙcN8�U�����$����Y�er��C����jc��Gj�|vα�Il�ga`7��0�1L���o��y�_h�C�$�v�8��lLO28����D;��B�[]Y�Ep����hC���$�$�:�X�*�`Aڧ�b��<��r��K���/�����/�_�����EZ`q ��7�>���”�y�����W/�����]�[�;yp�?^^�xv~r���s`}=�a:pZ>�<4>y��KV�M�����!�|{b�’ߞ�ظ�R�.���’�>�����ųoO&�@}��O�}�~#��������G�����>x��������’�~<���<>=9y��D�cp�’�>X�7a�=Y/�̷yuM� ��oO>ޚ�U�o}��˗Ǐ� l�J�� �+�����.�X��������’�-v�y��xK����)1$��:�9�p� _B�@.$��D���²~���1!~��3d�{��@�ŏ4�����{�1$ h)e ��;�#ZJ0DK#%�y�i��<��%A:��[��]&>��!��J0�h#�!S$�y��)�c����O�W����6{睭ح�Ґ��>�����hC*a��2;�P��3e��ߏ��ӳռ>[���d�O�)�K�”+6��FJ�C�E�mqF�N̯8���9`��#���]B�d���e � &���i�p��&��^��`ir�3�0�”���R����0�H�8��8��s���vq��u�mvǯ���K��������s$�7ڃ]4oC�!�L0ڔB�Xp�]H0ؑ�%�ak��@bW��l�vX������LD�3�9���.�}>�`�v���B2�H0����0!�l��tR DxȚ�dB��%|^x��|���[�1S�(e�$�Ovd��I��� i�c�v����5Z�ɥ�z�m�5��H�$�]-��l���b�$2�f1�6/�kr�o�������1i~~,��gx��l�������O���8��%��ԏ�V{�~nԢ�9$�m�’���O� J���zk�{1�Ej��%��v�Ɔ�M�fZr�+���Tɦ6m�Kip��n�H����V��`twS�����[��tL’�{�ZwP��.������RE��3��~h�V��Vi�eZ�W8P�w�4�� $���.s���aJ� �:�N0�=G��Y�4��*đ} �3킷�C��nM��zJ)�M$?0O�9�p��A�l��+�C�w!%[�{���]8X�+�y��gJ�B�� �#Gg!1/>�#���e��P���<����q4��+����6X�c�Er5Mcǝ�ħKH��u0����#�_�l”�>s��g��P�1����`’8~��G)}hC@>gXgS��{��%�_S ����� �<��)B8N.��K�D�”<���_]�#�<1X�c�� ~�����v ��h$�����+�<�0|�˻��������ya��=�%��Dc�0����wa(EWт?��b��n�% ������5����PZpV�����?�:ٔ� ��D���>}~���D�t3Ŭ��02�0�{m��� e��+���5t <��)L6e�p8���:�K-<��Rv�A@�� I��첄��oˉ��F������d�z)���5jG�>i*��>I*�>I*;j���>/��Ӳ�XBfR�~�A{�b�.��-�H�YC�0��]�]”�Q��1�`@]�9�c���l�.$�B���1���~�[����3�@�<�h?1���%��o��{�毗���D��_)Fb��p��L��#8�=נ�)��y��.�գ�zK���o�R����� qf��?l0�����R@e:���%����!:�j��Ax`�y�C��_��`$�6U%d�rX�=$��[�:���l)q*w(���2REeC�D���=2���9��� v�ȑS����C�5C�E���:Þwa��āƠ=#���G����O��pK#���y{��l����@>��e�Ѧ��X�����@���zhO.{{�s� ��=�������[�����+i!����ǯ��K�d��:��9,C�-�!�<��p�s�t_�4�'[ ��U5�b [;��A��%&�`C�U��+x��ԏA@+�m�5�<}~Y��Km��W3���Z�R�:�q�ځ�~�ʡ�>M�Xc���������s���̴�(�6X0�c�3�T�pU�O���AY#<�݅H%p���Hc3G�0����n��?�vJ��:����i�#�!@�)�#���%��g’�)�m��+�h$:C6�m�#�`�y��p`�-3�m�T/�sH`�uv�Yb ����PN3�?�vO���)xڱO]4�I����6Dr��M�6/�?Ɛ`�G>��i�6K$[�3�<䁉��sȔj�a�|�ߞ]��D>�ӳ���>�RD��Q�3ձF�U����V�����GZJ���-C���T�� ^���y�:�# � G�Z�4��Mo����?�Lns��L��zk��0ɦi=�&�j$E6�Y�G��)��`���T’��”�̑”mL�� bX64�y ����m;�<���nD� �.��g�ᚳǺG�>��e��i�8J0��=%p�H��;%�;r� !��_����iӞ#��[�J�Oh������:��dڄ����9B�%����� FN�5PP6)�)$��Y?�=��gxڇh)�J�|8�>�1��(�����bNv�w|h�7��g�.<������h�����0��zm���G��AqX�*����|�#%��v��[b&�ؽ��h�������2�)��Wh��Trpp��u�}�.��#|�&R*x��y����Q^�W.���,d��RW��:�q�ځ6q�ʡ61M�X�����&:o`�� �5Qg’��QfQ��89�$�gl�7��e`��4�����2�2���[(p�{��<^Z�x�T�w�A@W�W���]�R�x�{���+S5���yq��Uj�*��4�c u��C=?v�Zb������p(L�tX%�m�EԸuU�w������c����=�Q���*���C�n�l��@��`��!8>�N��%�l�g���3Ern���*�y� ;@�����!f�4�Hiz�x�֮�)DNa:p�d���,�f^O3�6~ p��c�B��2�4��8��f���ɑ�a��mr ���v���m�ȓ��G˭�,�֩��H>3P� e��>��I M����q�4�&�(�PM�0vt)H��6~k��Ώ(ű���[���VK>w(���H*�������ֱ9l�[ɧ4NjjmJ���̕�*�攻 ёRz�^�+��% ؖ��� ���D�”���G;9��jyvd�’�Ά�tJ��@�}��`�[��3�”;{#�;�3�!�����~��)FC�G��m�J”�� ��6<*�n�Mk�Sx9O9����M�’�U�8X��+J��Ņ��M ?�y�nX�s�� �#M���$��w`x{�[��l�5�@��2L|�����ࠫ�[.����p��}J@�,�+��~.�����8p���eh�e�K >���/W��W��p���/�a���b�����a7���eڝ����#���_<����N�_�((���<��1�t���/_�L��GMs/� �u:m!���0�p/���y�mDW�/�k)5!��ʤQ� ��^�Z�bi�� w,���x��F�N��-X��a��%�’� �Q1/ �����’�ю)ɘq�*�:�BZ��3E�ae*��炙b�h�d�ٰ�f6,ذ�VnÛ� n�[Y�7���g3�`�܂`no�z���fm`~�y����_�ն�D�6���|�Z@��U/�[!K�iQ9����-;����Y�?�yM]�n’�Y� ��ȱXo�-Q�ƹ<��.�^��y1��yIWy����^��$;����{0���x���x��f�X��2��b*8�夎�����i;�’��J ԣ��j� /g�’��]e�����_����ų�Ϟ�����dS�J�1z�9,�M��k�j%��n��Do(�a�ɥշS��-��Ţ����s��Q��!��y�FUE�j?�q�y8� ��`����U�/n��W�p��K�h�FP���=�^��E����w7窒��u�<��7�1��ɦ5]��C�d-����ך����P���F9Ɣ����?���p�l��!Q���PI7{cnF�k�_?�R�X}��&�6����_A�>��*����� �[�_�7�t�v�Kb1�Hb渵��B,6��_�� b���KZ�#��F��V��4�X�QO+�eլT�:�馓��u�e�e�a�>^�x-����.蟨[1�4����� ���Y�H>mCt$���9���ml*꓅�&[x��;�+%p�v!�k�h;����;�UwU%�J�:�2�.�_����;���[�k�Z#�� �ym+r�-���j�L�� �6 4�as��)��ca�&�hٶ ��5]����-i�����~!S˶�{)u����[����l��,��g ��a”%/�@_C|���?YK�ۇ���b6��IDNK�<��y����!�’~$ ޅ��U��o/��d�{��^��L�+Y���u���2�6�L��(���$��5��g��i��M��� rM&v֞7S��v�=%8� ����#�[�[1y`�9���?���[u������ȣ��+�Mg�`n�Ʀ���[kg�|����F5#�”�=X?ځ�Gq= Zr�d�pa�)3���MbnG�?�7��ҔI�����hC�3����O��>�$���V�X�T%���V��Z�[�������Yx�ѩ����r�.�gv���/�&��F$v�I��q��>x1��6Rz”�9 &a��y��qO���}�@H:�#�q�#x�����B�]�)iL��Qu�g�S��_A?Yx-�W��”�;3�~�7 �MoD�dG�Y��N�`��vܟY�S�����d٩}v�������i�N�I���$�p�֖A$7+��z�j-e�L�Ȫn�-����Q9^�&��6.�o��J��g1Q�”lŒ����dw8�f��q3�v�.;�Ԍ`��7�E�RF5�U��F�]�e�����8]�x-�w�]��u��u_ �=�d�s�D�M풂p�w6�H#�!M�Sj C�48<���VO�MFGq ܺ��g��V�T�T�Let��Fw��{��J���4��B|zbo��3���L��;��8��u��,s��1��7��Ж�����ķ�&�|����^�9N��T�S�)r��gv�x�^��0�D��%�8�������T!bmYy�i��B���PR����+G֯�A<�抷UMT�zp/�|’d��N�h����1.WW������{��$�w����(��]᱀j��`��ۯQ���5y��ը�^f��fx���Oi�{“ε�1�*�=� ��6D��A������U�*&’��_��w`4X�tC�jGq�2c&>gͳ���£ӓ�M ��n:G;s����Ua9o/��nBy����Oٷ�oE�����nl�q>���<��}�rc�Xb}j��Ho�.�U�4V����_�ݝ���&܊�YRO�u��ΌښF��idx��S�S��e��ل’ل.�{���m6�����f�p��=��&T�+���;rHg��*�EWF�0~s��ٓ�!��D[�_��c?�Yl��H���3|-o��6:k���� ��F���_q”[�0=������%wo[��$��h�v�;&ߙ�~����H[�����m��Ep{A�-m��C��e�)��<-�N�6�� ,N�#��)PgC��c� ��;Xŕ4 |]�97 *���”��FZ����snY��S*��y�q�|���’�q��s���fպ`�*VS���(Q�[J�[��.^,sppA�|O{�G{��Q���8ځ<-�V�X���;u^����[}^`ը��y�����,�0C@y .��M)�Ya ���⾀��CV�)�a�Wl ��l�-h5� �zoP��®1��}�v@m�ZcUk�U�M�b��Ū���|PX��u�Za{aP��Шt�R� kaP��Qw�D-�m�T?�{�+�e5JCQ�i��;�]C �).l���t���@�ԕP�~�n�F�k�ض�KcP6 ��^i��P���^h��;����B��B���ԕШ�v�Z`�hR �-��s [� �}UM=݉���w�5Jc~j%�V�u�^T��F�;���#��u���@I�eP�n/jԝ�����5�5*�� *�� ��L-Vz�js���c�߰ Fg}��{PMg&a�3�`g v?�*r�F�ƶ�*l�Ji*����u+P�J�Qa� `5��eս�z4Ơ��xF�eWa�A���’�b���J�A��+�}-PU-jm��ES����Z�)�D�N;;3��k�}�Z�W�EU}�`�T}���@Nu] ��� j��]��jD��A4�5�8�|���K�}���m��Q�0aK��&��J�D�Ʃ�ks֏|� m���xT�s�����,��!�L9��V� 7�l����[�?�M���u��I�,�h4ؑFf��m���g;�och�d��#; {�n^��2�W��vgP�eE�f�sZ=�N�K���g~���O������]R��ư>p�ǗoC(Q�Z&$1]�3C����s������� o���?���� �~����wO����}���p�O/Qs�l���ͳ7�����x����7������w�>{s�I8`�{����D�cj6����|���,��pS���r1����m�����S��s/Q4[l�*��s�h�M��z�nk 3�w4,ц�+v���y�;�.��<���>]�]H�|�?���b�çi /؛K���OE�H����(����L�I�l᱉:bH��ؚ wC�>Y��s��g�/>=/�Cp���D��D�’�_*I���3���|���4�)�;���E��=0�����V?�J��”OpJ7���u��[�~�)ҡh��h�l�y̴{� #r�A)d�����O]��_�:��6��Ui.�aώ0�]Q>(�5���B�W���O�.q�jB���9d����t�6��~y@��2�a������X.m�4�w��ILq�_e��*�h��5Y�y�x’����B��b#�?ZV��_|yp$G�W��/���I�t��|��{�BQ{�q����bS��b^6�M{���/�4ޛ�#o�I�������e1�]��h�o6�<���_��X�� �4?Y1�]���iPU�6�,n���i#�/e�a”V��=� 쩹�Rd��}��_`���iX2?��a�׃yH��_c�>�����O�zΨWi���i�Q�� ��0�h�’p���Ðd�:�{H�N#?�2Np��*�l�E�e@!�DP��QA�!)�V R$Mc9��?z0R����!I��V��ϛ2q��]�nO�<9+ �HV���?�oW�$ ;��W*�-��� ]*H�6S��=3��VHS[“KHJ�”Q� <���pƏ�uq�G”����TQ�z*x��O��Ga�u�G����@���%��!@��̈́��� �oW/Q�{)ط���jƏ�’�٬c`�74R��!a���c”)2�b��ď�nBȤ�’頁��܍�)ƌ�t���<���D �܇��y O�4����y O� ނi�G0=z��6a�����sOLM$�s�5�Y2<����~���}n3�d��?zXEӡ 4mY�������*�n��S�kC!}-dE�S��q�<@+j��lXd��EDhl��!|r83|��(�E���i-�’���`C��cb������ ��;����15:Bb�o�e ƹ��R،H� l� ‘��y�����(�FD�Ñ�@��4f#�!�”�I�n�od?�ʄ�b�����%T�,��:Z*�0�P�E�}�n��߇�Hh_�p%F�c>z0?/�1l��C)�;��p�� ��s8�� A�0�P��G�C���I6��V�b��?��Ѩ�å’Gc�����¯�,���y�����n��� �M�ץrz������p�7��M�� o�G���q*��� �~/��*��L�7$���o�eBZ���r�;!��|����M��u�B�n֨#�/ab���2e�`�G����Yg”� ��A8`���h`���0�PM����A�<��Dh0��>�0+�&�މ �h��Mi��%���=c;���葢<������Yro�(�G��&�-�p���c�8-J ��9`F�(w”G h��Q�G�)R�p$�)A�7�B��R�N 8/���>�)�G���/�m�-T!�ځ�B��o@W�+�B��/D�5D�J
z�”�� ���N�V�X$��g�<����xtD��b ̦B<�����=��Y,�~ ���S~��r�!�~ �(P���R>ܟ7m� ”���H��NVv,N���� ����;����6߽پM�0�W�e�v���8Κ����� bc��0NΏZ��*.?�b�O9^���c�$Ç��%~ᾦ�_m�x�>[�
Fonte: Tecmundo