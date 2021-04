Método Star na Sua Entrevista de Emprego

Star no direcionamento de sua entrevista de emprego

O método Star é utilizado para direcionar uma resposta dentro de uma entrevista de emprego. Sendo assim, é uma sigla para a situação, tarefa, ação e resultado, em inglês: Situation, Task, Action, Result.

Se durante uma entrevista de emprego o recrutador pedir para que você relate e situações anteriores, provavelmente você está participando de uma entrevista por competências.

Por isso, o método Star pode ser bastante útil para o candidato. Pois, é uma forma de estruturar as suas respostas assertivamente, ou seja, fazendo uso dessa metodologia você direciona as suas respostas para que atende a expectativa do entrevistador.

Elaboração assertiva de resposta

Em uma entrevista de emprego, se te perguntam como você lidou com determinada situação anteriormente, a intenção é verificar o seu senso de urgência. Bem como, sua maneira de lidar com as situações e quais são as competências que você utiliza de forma orgânica. No entanto, toda essa análise é feita de forma muito rápida.

Por isso, conhecer o método star é importante para o candidato se preparar para elaborar uma resposta assertiva. Além disso, o método star também ajuda a minimizar a ansiedade e evita respostas muito longas ou muito curtas.

Quando o recrutador pergunta ao candidato algo sobre uma situação em que vivenciou, é importante que tenha uma lembrança sobre a sua vivência e pode ser na sua carreira, nos seus estudos, enfim, de acordo com a necessidade da vaga. Todavia, a metodologia ajuda a elaborar essa resposta para que entregue os pontos principais dentro da entrevista de emprego.

Situação

Na situação é importante que descreva uma solução, projeto ou um imprevisto, por exemplo.

Tarefa

Para descrever a tarefa deve especificar o que era necessário fazer para acabar com o problema em questão, descrito na situação.

Ação

A ação na metodologia star se refere a sua contribuição efetiva. Ou seja, você tinha uma situação, você sabe o que deveria ter sido feito e agora você vai relatar o que você fez de fato.

Resultado

Qual foi o resultado que a sua ação gerou? Por exemplo: corte de gastos, eliminação de etapas de processos, melhoria no ambiente organizacional, aumento nas vendas etc. A sua ação fez alguma diferença, e esse é o ponto principal da sua resposta.

Esse tipo de metodologia, como a star, orienta o candidato para que possa raciocinar melhor e entregar suas competências de uma forma direcionada. Já que, por muitas vezes, as pessoas acabam não conseguindo explanar suas ideias e suas conquistas por se sentirem pressionadas em uma entrevista de emprego. Assim sendo, muitos profissionais podem perder oportunidades de direcionar ativamente suas carreiras.