Meu Pai: critica do filme estrelado por Anthony Hopkins e Olivia Colman

Estreou nesta sexta-feira (09), em plataformas digitais como Now, Itunes (Apple TV) e Google Play, além de cinemas selecionados no Rio de Janeiro, Brasília e Florianópolis, o filme “Meu Pai”, estrelado por Anthony Hopkins e Olivia Colman.

O longa-metragem é o primeiro de Florian Zeller, que foi o autor da peça de teatro que deu origem ao filme, que está indicado a 6 Oscars — Filme, Ator, Atriz Coadjuvante, Roteiro Adaptado, Edição e Direção de Arte.









A história oferece um ponto de vista único sobre a permanência da memória, mesmo quando uma doença (como o Alzheimer) faça com que a identidade e as lembranças se percam a cada dia. “Meu Pai”, nesse sentido, é um dos melhores do gênero.

O trabalho de Anthony Hopkins em “The Father” é simplesmente ASSOMBROSO, a lenda entregou tudo. Olívia Colman tb ta incrível num verdadeiro duelo de Titãs. O roteiro é um primor a parte. A categoria de ator do Oscar desse ano ta fortíssima. — Johnny Hooker �� VACINA JÁ! �� (@JohnnyHooker)

April 6, 2021





Na história, conhecemos Anthony (papel de Hopkins), um engenheiro aposentado de 81 anos que mora em um apartamento espaçoso em Londres. Ele convive com sua filha Anne (Colman), com quem vive brigando. No entanto, ele começa a sentir que algo está errado quando pessoas desconhecidas entram em sua casa, dizendo ser donas do lugar.

À medida que a história avança, Anthony começa a duvidar de sua sanidade, ao mesmo tempo em que Anne se mostra confusa sobre como cuidar de seu velho pai, já que ela planeja se mudar para a França — ou não. Veja a análise no vídeo acima e saiba mais sobre o filme.