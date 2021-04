“Meu sonho é voltar para o Santos”; atacante lembra parceria com Neymar e expõe desejo de jogar no Peixe novamente

O Santos sempre foi um clube diferente da maioria dos times brasileiros. O Peixe nunca foi de ter uma equipe cheio de medalhões, com contratações bombásticas ou algo do tipo. Quando fez investimentos altos, na maioria das vezes, não teve um retorno técnico. Como foi o caso do Leandro Damião, que brilhava no Inter, mas não rendeu quase nada na Vila Belmiro.









Alef Manga, que foi dispensado da base santista, sonha em retornar ao Peixão. O jogador é artilheiro do Campeonato Carioca e vem sendo sondado por Grêmio, Fluminense, Vasco e Botafogo. O atleta tem 26 anos e está jogando um grande futebol vestindo a camisa do Volta Redonda, que está na liderança do Estadual e pode ser campeão da Taça Guanabara.

“Meu pai e minha mãe conversavam muito comigo para não desistir, para correr atrás do meu sonho. E, desde pequeno até hoje, meu sonho é voltar para o Santos. Às vezes, eu passo ali pelo muro do Santos, porque minha casa é ali perto, e penso que minha imagem poderia estar ali no muro um dia”, disse em entrevista ao GE.

O clube carioca até aceita emprestar o atacante, mas pede R$ 600 mil. Por enquanto, o futuro do goleador ainda não foi definido. Ele tem 9 gols e é o artilheiro disparado da competição. Seus representantes estão abertos para ouvir propostas e não descartam nenhuma possibilidade.

Alef Manga também relembrou os treinos com Neymar, Gabigol e Thiago Maia na época do Santos: “Às vezes passa pela minha cabeça que trabalhei com eles, e você vê onde eles estão. Por que eu também não posso estar lá? Por que eu também não posso mostrar meu trabalho? Eu tenho que saber aproveitar esse meu momento, tenho certeza de que Deus vai me colocar num clube grande. Estou tentando ajudar o Volta Redonda da melhor maneira possível”, afirmou.