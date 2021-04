Microsoft abre 1,2 mil vagas gratuitas para cursos de capacitação

Durante uma transmissão ao vivo realizada na última quinta-feira (29), a Microsoft anunciou que oferecerá 1,2 mil vagas gratuitas em trilhas de ensino Fundamentos do Microsoft Computação em Nuvem (AZ-900) e Fundamentos de Inteligência Artificial (AI-900).

De acordo com a gigante, a iniciativa é resultado de uma parceria com o Programa Minha Chance, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE), e o Centro Paula Souza (CPS).

Do total, serão mil oportunidades para estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais e 200 para jovens da comunidade em geral, e a seleção será feita por meio de uma prova online, em que candidatos e candidatas poderão optar pelos dias 8 ou 9 de maio.

Mais de mil estudantes serão contemplados por iniciativa.Fonte: Freepik

Por sua vez, as aulas, orientadas por especialistas de mercado e professores do CPS, certificados pela Microsoft, estão programadas para o período entre 15 de maio e 19 de junho de forma virtual, contemplando uma carga horária de 36 horas de conteúdo técnico e mais quatro horas de conceitos relacionados ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comportamentais.

“Cada pessoa é capaz de fazer coisas memoráveis quando a tecnologia está ao seu alcance. Na Microsoft acreditamos que a tecnologia tem o potencial de ajudar positivamente a transformar a sociedade em que vivemos, por isso queremos tornar a qualificação acessível a todos e preparar nossos estudantes para as oportunidades do futuro”, afirma Vera Cabral, diretora de educação da Microsoft Brasil.

Oferta de capacitação em tecnologia é resultado de parceria.Fonte: Freepik

Oportunidades diversas

Ao final da capacitação, destaca a Microsoft, os 200 melhores participantes receberão, gratuitamente, vouchers para exames de certificações da Microsoft relacionados aos temas trabalhados.

“Com essa parceria vamos proporcionar aos nossos jovens o acesso a oportunidades de emprego, empreendedorismo e renda, e a chance de construírem uma carreira promissora na área de tecnologia”, explica Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 7 maio. Basta clicar aqui.