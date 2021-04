Microsoft Bing ganha novo design e recursos extras no Android

A Microsoft lançou uma atualização para o Bing no Android que revitaliza a interface do aplicativo e traz novas funções para o buscador. As mudanças incluem uma nova página inicial com informações personalizadas e ferramentas para pesquisa visual.

A tela inicial do Bing agora conta com um feed que apresenta as principais notícias e tópicos de interesse com sugestões de conteúdo baseadas nos hábitos de navegação do usuário. As buscas podem ser feitas na barra de pesquisa, que aceita textos, comandos de voz e também conta com um atalho de câmera para analisar imagens.

Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

O buscador também conta com acesso facilitado para outras ferramentas feitas pela Microsoft, que agora são englobadas em uma espécie de gaveta de apps, presente na base do Bing. As ferramentas permitem que o usuário acompanhe a previsão do tempo, veja o resultado de esportes e também realize traduções.

As ferramentas integradas no Bing também incluem um conversor de unidades, calculadora e atalho para o OneDrive. Além disso, o usuário pode usar o app para receber notícias e informações sobre o coronavírus na opção COVID Tracker.

Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Na parte de personalização, o Bing traz a possibilidade de utilizar papéis de parede para customizar o fundo da interface. O programa de pontos Bing Rewards também está presente na nova versão mobile e permite que o usuário ganhe recompensar ao utilizar o app com frequência.

A nova versão do Bing para Android já está disponível globalmente e pode ser baixada na Play Store.