Microsoft fará testes de Forza Motorsport com jogadores em breve

A desenvolvedora Turn 10 revelou que vai realizar testes fechados que permitirão jogar Forza Motorsport 8 de maneira antecipada. A companhia disse que os primeiros jogadores terão acesso ao game durante um evento especial para coletar feedbacks de usuários, que ainda não tem data para acontecer.

De acordo com o diretor criativo de Forza Motorsport 8, Chris Esaki, a empresa adotou uma abordagem diferente no desenvolvimento do game e coletará opiniões de jogadores para melhorar a experiência de gameplay. Para conseguir o feedback do público, a Microsoft vai liberar uma prévia do jogo de corrida para os usuários que estiverem registrados para participar dos painéis dedicados à franquia.

A Turn 10 já está realizando testes internos com Forza 8 e pessoas que trabalham nos estúdios da Xbox estão jogando a build atual. Chris Esaki deu a entender que não deve demorar muito tempo para a novidade chegar ao público e os interessados devem se inscrever logo para participar.

Como se inscrever para o teste de Forza 8

Para tentar uma vaga nos testes fechados de Forza Motorsport 8, você precisa preencher um formulário da Turn 10 em inglês. Segundo as regras, o painel de teste antecipado só aceita jogadores com mais de 18 anos.

O formulário também conta com perguntas como quais as plataformas que o jogador utiliza e se costuma consumir conteúdos de esportes eletrônicos. Além disso, a Turn 10 pergunta sobre outros hábitos e preferências do usuário, incluindo gêneros e games favoritos.

O usuário precisa responder uma rápida pesquisa para tentar uma vaga nos futuros testes.Fonte: Turn 10

Um detalhe interessante é que a pesquisa não se limita às plataformas Xbox. O formulário pergunta se os jogadores possuem consoles da linha PlayStation e também utiliza certos games da rival para exemplificar certos gêneros.

O questionário pode ser respondido em poucos minutos e, de acordo com os desenvolvedores, é a única forma de garantir uma vaga para testar o game. Até o momento, infelizmente, não temos uma data para o teste limitado e nem para o lançamento de Forza Motorsport 8.

Apresentado no ano passado, o próximo game da franquia Forza Motorsport será o primeiro feito com os consoles de nova geração em mente. A Turn 10 promete que o jogo vai rodar em 4K e 60 fps, além de trazer efeitos gráficos com Ray Tracing em tempo real.

Assim como outros jogos da Xbox Game Studios, o próximo Forza Motorsport será lançado diretamente no serviço Game Pass.