Microsoft lança prévia do Office 2021 para Mac

A Microsoft começou a disponibilizar, nessa quinta-feira (22), a prévia do Office 2021 para Mac e usuários corporativos, dando a chance de conferir uma amostra do que está por vir quando a versão final for lançada, ainda este ano, incluindo também o pacote para Windows.

Revelada em fevereiro, a edição 2021 do Office, destinada a quem busca uma licença vitalícia em vez de pagar a assinatura mensal do Microsoft 365, trará suporte ao modo escuro em todos os softwares inclusos no pacote e melhorias de desempenho para o Excel, Word, PowerPoint e Outlook.

Também haverá novidades como o recurso XLOOKUP para o Excel, que possibilita encontrar informações em uma tabela ou intervalo por linha, e suporte a array dinâmico, também no editor de planilhas. Outros destaques são a função Line Focus no Word e a gravação de apresentações com narração no PowerPoint.

Várias melhorias estão previstas para os programas na nova versão do pacote Office.Fonte: Pixabay

O preview do Office 2021 para Mac pode ser baixado no site da Microsoft. Ele funciona em dispositivos que rodam o macOS Mojave ou superior, com no mínimo 4 GB de memória RAM e 10 GB de espaço de armazenamento disponível. Segundo a companhia de Redmond, o pacote terá atualizações mensais e uma chave de ativação que expirará em janeiro de 2022.

Office 2021 LTSC

Além da versão para os dispositivos da Apple, a dona do Windows também lançou a prévia do Office 2021 LTSC, uma variante da suíte que atende aos usuários corporativos e inclui praticamente as mesmas novidades citadas anteriormente, trazendo ainda o app Microsoft Teams.

Neste caso, a instalação pode ser feita em computadores com Windows 10 Semi-Annual Channel, Windows 10 LTSC 2019 e Windows Server 2019, que tenham pelo menos 4 GB de RAM e 4 GB de armazenamento interno livres.

O download para as versões de 32 e 64 bits está disponível na página da Microsoft.