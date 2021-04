Microsoft oferece cursos gratuitos online e 50 MIL vagas de emprego; inscreva-se

A Microsoft está oferecendo cursos gratuitos online e disponibilizou 50 mil vagas de emprego para os trabalhadores afetados pela pandemia da Covid-19. A iniciativa surgiu através da parceria com a LinkedIn, em que os cursos serão ministrados.

A medida é para atender as pessoas afetadas pela pandemia, afirma Brand Smith, presidente da Microsoft. “Nossos planos são baseados em uma visão do que é necessário para uma recuperação pós-pandemia mais inclusiva. A Covid-19 levou a números recordes de desemprego, prejudicando a subsistência de pessoas em todo o mundo”, diz.

O prazo para aproveitar a oferta dos cursos, que já ocorrem por 9 meses, será mantido até o final deste ano. Até o momento, já foram 30,7 milhões de pessoas capacitadas em todo o mundo através dos cursos oferecidos pela empresa.

A expectativa é que a iniciativa atenda mais 250 mil na contratação de mão de obra qualificada.

Cursos gratuitos ofertados pela Microsoft

Confira abaixo a relação de qualificações ofertadas pela empresa.

Desenvolvedor de software;

Representante de vendas;

Gestor de projeto;

Administrador de TI;

Especialista em atendimento ao cliente;

Profissional de marketing digital;

Suporte de TI;

Analista de informações;

Analista financeiro;

Design gráfico.

No portal do LinkedIn, o candidato consegue fazer a inscrição gratuita nos cursos e acessar mais informações sobre a qualificação, além de conferir as vagas disponíveis para emprego.

Contratações na Microsoft

A empresa também criou um Programa Career Connector, que possibilita fazer a contratação de 50 mil pessoas formadas em cursos oferecidos pela empresa ou em parceiros. Nesta ocasião, a prioridade para contratação é: mulheres e minorias.

A novidade será lançada, inicialmente, nos Estados Unidos, mas a previsão é que esta medida seja adotada em breve no Brasil.