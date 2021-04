Microsoft quer que os usuários escolham a próxima fonte do Word

Após quase 15 anos, a Microsoft vai substituir a Calibri como fonte padrão dos programas do Office. Então, a companhia está pedindo a ajuda dos usuários para escolher a próxima candidata ao posto.

Cinco fontes foram selecionadas para ser a sucessora da Calibri. Seguindo o estilo amigável da antecessora, cada uma traz certas particularidades.

Exemplo da Calibri em comparação com as outras letras.Fonte: Microsoft/Divulgação

A Bierstadt é uma fonte sans serif inspirada na tipografia suíça de meados do século XX. Versátil, ela expressa “simplicidade e racionalidade” em uma forma altamente legível com traços nas terminações que enfatizam a ordem e restrição.

A Grandview é uma fonte sans serif derivada da sinalização clássica das estradas e ferrovias alemãs. Projetada para o uso no corpo do texto, ela mantém a alta legibilidade e traz ajustes sutis para leitura de conteúdos longos.

Embora não tenha serifa, a Seaford tem raízes em fontes com serifa. As formas suavemente orgânicas e assimétricas ajudam a leitura, tal como enfatizam as diferenças entre as letras.

Mais “humanista”, a Skeena também é baseada nas fontes tradicionais com serifa. Recomendada para o corpo de textos mais longos, ela apresenta traços modulados com contraste entre grosso e fino.

Com um estilo mais “caloroso e amigável”, a Tenorite pode ser aplicada em várias ocasiões. Assim, ela é uma fonte mais confortável para leitura em telas pequenas por apresentar uma aparência nítida e caracteres largos.

Em 2007, a Calibri substituiu a popular Times New Roman.Fonte: Canal Midi/Reprodução

A escolha está na mão do público

Com exceção de profissionais de design, poucas pessoas prestam atenção na fonte padrão dos programas. Mas a Microsoft parece querer evitar uma nova situação como a controversa substituição da popular Times New Roman em 2007.

Por isso, parece justo que ela peça para os próprios usuários escolherem a nova fonte padrão. Todas as cinco candidatas estão disponíveis no Microsoft 365 e a votação acontece através de comentários na conta oficial da marca no Twitter.