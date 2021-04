Microsoft usa Waifus para promover Game Pass no Japão

Em uma tentativa de atrair a atenção do público japonês para os seus serviços, a Microsoft anunciou que vai contar com uma estratégia diferenciada para promover o Xbox Game Pass na terra do Sol Nascente: o auxílio das Waifus conhecidas como Shishiro Botan e Himemori Luna.

Para quem não conhece, as figuras em questão são youtubers virtuais que fazem parte da agência Hololive vTuber. Os primeiros comerciais, inclusive, já foram disponibilizados e você pode conferir mais abaixo:

Vale lembrar que perfis virtuais costumam ser bastante populares Japão: basta lembrar do sucesso feito por Hatsune Miku para ter uma ideia do sucesso dessas personalidades por lá.

E aí, o que achou do resultado? Compartilhe sua opinião com os demais leitores no espaço mais abaixo destinado aos comentários.