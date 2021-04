Midnight Club: Los Angeles volta a ser vendido para Xbox

Quem curte jogos de corrida certamente deve ter boas lembranças com Midnight Club: Los Angeles, game da Rockstar Games que deixou de ser vendido há algum tempo, mas, curiosamente, está de volta ao mercado do Xbox.

No momento em que essa notícia foi escrita, o título estava à venda por US$ 14,99 e não havia sinal de que ele seria removido da loja – ao menos não pela parte da Rockstar, que há algum tempo tinha colocado de volta Midnight Club 2 acidentalmente no Steam, mas o removeu pouco tempo depois.

(Fonte: Xbox/Reprodução)Fonte: Xbox

Vale lembrar que o título foi removido das lojas anteriormente por conta da renovação de direitos autorais referente ao uso das músicas presentes no game, então fica no ar o mistério de esse movimento ter acontecido ou não. Em todo caso, donos de Xbox One e Xbox Series X/S podem correr para adicioná-lo às bibliotecas, tendo em vista a retrocompatibilidade dos consoles com o Xbox 360.