Mikael chama a responsabilidade: “Pernambucano a gente tem que ser campeão”; pressão para o Estadual paira na Ilha após eliminações

O Sport enfrentou o Treze, neste sábado (10), em jogo válido pela Copa do Nordeste e empatou em 2 a 2. Foi a despedida da competição regional para ambas as equipes, mas para o Leão da Ilha, a eliminação teve um gosto mais amargo, pois em 2021, o Rubro-Negro fez a pior campanha de sua história na Copa do Nordeste. Em oito partidas disputadas, foram três empates, quatro derrotas e apenas uma vitória.









A decepção tomou conta não apenas da torcida do Leão do Norte, mas também do elenco do Sport. O atacante Mikael, autor de um dos gols que cravou o empate na partida contra o time da Paraíba, chamou a responsabilidade e a obrigação do Rubro-Negro em ser Campeão Pernambucano, para ao menos suplantar de alguma forma as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste:

“Pernambucano a gente tem que ser campeão, temos que ganhar. Com todo respeito aos rivais, mas o Sport é o maior de Pernambuco e do Nordeste. Então, nós temos sempre responsabilidade de ganhar. No Brasileiro é fazer a melhor campanha possível e buscar coisas maiores” – disse, em entrevista ao Nordeste FC.

Mas para cumprir ‘o chamado’ de Mikael, o Leão vai ter que se superar, e buscar reação no Estadual, competição que ainda não conseguiu deslanchar. Em cinco partidas disputadas, o Papai da Cidade conseguiu apenas oito pontos. Está na terceira colocação da tabela, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Retrô está na cola no Leão, com 7 pontos e duas partidas a menos, fato que ameaça a atual posição do Sport.