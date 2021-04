Milan define ‘reforço dos sonhos’ para formar dupla com Ibrahimovic, mas pode ter que disputar com Barcelona e Juventus

O Milan quer contratar Memphis Depay para fazer dupla de ataque com Zlatan Ibrahimovic na próxima temporada. A informação foi publicada pelo jornal italiano “Corriere della Sera”.

O holandês, que foi um dos destaques do Lyon na última Uefa Champions League, tem sido observado por vários clubes da Europa nos últimos meses.

Em entrevistas recentes, Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, admitiu que o atacante deve de fato sair do clube nos próximos meses, já que seu contrato vence no meio de 2021.

Para contratar Depay, o Milan deverá disputar com Juventus e Barcelona, do técnico Koeman, seu ex-comandante na seleção holandesa.

Revelado no PSV, o jogador se destacou na Copa do Mundo de 2014 e foi contratado pelo Manchester United, em 2015. Nos Red Devils, porém, não fez sucesso e foi vendido no meio da temporada 2016/17 para o Lyon, no qual reencontrou seu futebol.