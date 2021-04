Milan é derrotado pela Lazio, perde vice-liderança e deixa o G-4 do Italiano

A Lazio derrotou o Milan por 3 a 0, no Estádio Olímpico de Roma, nesta segunda-feira (26), fechando a 33ª rodada do Campeonato Italiano. Correa marcou duas vezes e Immobile ampliou para o time de Inzagh. Com o resultado, os rossoneros perdem a vice-liderança e caem para a 5ª colocação. Já a Lazio termina a rodada em 6º lugar e entra na briga por uma vaga na Uefa Champions League.

Logo aos 2 minutos de jogo, o Lazio abriu o placar. Correa recebeu de Immobile na velocidade, invadiu a área pela esquerda sem marcação, tirou o goleiro Donnarumma da jogada e empurrou com gol aberto. Depois de marcar o primeiro, a Lazio continou atacando. Immobile finalizou forte por baixo para uma linda defesa do arqueiro do Milan, aos 5 minutos.

Os rossoneros tiveram duas boas oportunidades quase que seguidas com Calhanoglu, que parou em Reina e com Theo Hernández, que bateu forte de canhota sobre o travessão. Depois, Milan encontrou dificuldades para criar e incomodar a Lazio. Aos 44 minutos, Lazzari ampliou o placar, mas estava impedido. O lance foi checado pelo VAR e o gol foi anulado.

Na segunda etapa, Joaquín Correa marcou novamente e ampliou o placar para o time da capital italiana, aos 4 minutos. O argentino aproveitou o contra-ataque e chutou no alto sem chances para Donnarumm. O camisa 11 quase fez o terceiro gol, aos 11 minutos, após batida forte e cruzada, mas dessa vez, o goleiro do Milan defendeu com a ponta dos dedos. Os rossoneros ainda tentaram pressionar a saída de bola dos mandantes, mas não conseguiram. Aos 35 minutos, o time de Inzagh puxou novo contra-ataque, Immobile viu Donnaruma adiantado e tentou por cobertura. A bola passa pelo goleiro e bate na trave.

De tanto pressionar, a Lazio fez o terceiro, aos 42 minutos, Immobile recebeu na meia lua da área, ajeitou e chutou rasteiro para o fundo do gol. O centroavante chegou a 18 gols no Italiano na temporada.

A derrota custou caro para o Milan. Os rossoneros caíram para a quinta colocação do Italiano, com 66 pontos, e por enquanto, ficam fora da zona de classificação para a Champions League. Já a Lazio termina a rodada em sexto lugar com 61 pontos e segue sonhando em jogar a Liga dos Campeões pela segunda temporada seguida.

Em busca de recuperação, o Milan pega o Benevento sábado (1) no San Siro. Já o time de Inzagh recebe o Genoa no domingo (2).