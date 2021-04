Milan encaminha renovação de contrato com atacante Ibrahimovic

O Milan já tem uma renovação de contrato encaminhada com o atacante Zlatan Ibrahimovic. Há um acordo entre clube e jogador em relação a uma proposta de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) até junho de 2022, segundo a Sky Sports da Itália.

A tendência é que o acordo seja assinado nos próximos dias. Ibra pode chegar a ganhar até sete milhões de euros dependendo de metas alcançadas como classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Mesmo com 39 anos, o 2020/2021 do atacante é bem consistente. O sueco possui 17 gols marcados em 24 jogos disputados e é o quarto no ranking de artilharia do Campeonato Italiano, com 15 gols. Nessa última Data Fifa o jogador voltou a ser convocado para a seleção da Suécia.

O Milan é o segundo colocado Italiano, com 60 pontos, oito a menos que a líder Internazionale. Na Liga Europa, a equipe foi eliminada pelo Manchester United nas oitavas de final da competição.