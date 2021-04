Minas e Taubaté se aproximam da final da Superliga masculina de vôlei

Fiat/Minas e EMS/Taubaté largaram na frente no playoff semifinal melhor de três da Superliga masculina de vôlei. Nesta quarta-feira, a equipe mineira e o time paulista levaram a melhor, respectivamente, sobre o Vôlei/UM Itapetininga e o Vôlei Renata por 3 sets a 0 (25/21, 25/21 e 25/21) e 3 sets a 1 (25/23, 25/17, 21/25 e 25/17) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).

A segunda rodada das semifinais será disputada no próximo sábado. O Vôlei UM Itapetininga terá pela frente o Minas, às 19h, e na sequência, às 21h30, o Vôlei Renata duelará com o Taubaté, às 21h30.

O oposto cubano Escobar foi o maior pontuador da partida, com 18 pontos (15 de ataque, dois de saque e um de bloqueio). Outro destaque foi o ponteiro Honorato que ficou com o Troféu VivaVôlei.

No jogo de fundo, o central Maurício Souza foi eleito o melhor do jogo. O ponteiro Douglas Souza foi o maior pontuador do time de Taubaté, com 18 acertos. Vaccari e Leandro Vissotto fizeram 19 cada para a equipe de Campinas.