‘Minha amiga verdadeira na casa’ · .

Lucas Penteado e Sarah Andrade, que tiveram uma boa relação dentro do BBB21, se reencontraram nesta segunda-feira (12) por acaso. Os dois pegaram o mesmo voo de São Paulo para o Rio de Janeiro e registraram uma conversa rápida depois do desembarque.

“Fiquei muito feliz em encontrar a minha única amiga verdadeira de dentro da casa”, comentou o ator em um vídeo publicado por Sarah na ferramenta Stories do Instagram.

Ele, que desistiu do reality da Globo, relembrou que a ex-sister havia o apoiado no momento em que os outros confinados haviam o excluído no jogo. Antes de fazer um vídeo ao lado de Lucas no corredor do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a influenciadora o flagrou entrando no avião.

“Olha só quem está perdido aqui no avião, acho que estão muito mal frequentados os aviões aqui no aeroporto”, brincou a consultora de marketing digital. “Muito feliz de encontrar o Lucas perdido aqui no voo, a gente nem pode muito se abraçar, aquela coisa de matar a saudade. A gente conversa um pouquinho saindo do avião. Saudade demais desse menino”, observou ela.

“Gente, tá difícil demais falar com ele aqui, cara. Ele está muito requisitado, não dá pra falar com ele. Mas eu amo esse menino”, brincou Sarah, já ao lado de Lucas no aeroporto. “Encontrei a espiã”, reagiu Lucas.

“Fiquei feliz de encontrar a minha única amiga verdadeira de dentro da casa, não tem jeito. A gente vai se falar mais quando voltar pra casa, o bom filho à casa torna”, comentou o ator, que deu a entender que os dois participariam de gravações na Globo.

Veja os vídeos do reencontro abaixo:

Sarah encontrando Lucas no voo para o RJ 🗣 #BBB21pic.twitter.com/L5QW5m8s5I

— Lucas Koka Deprê 🏀 (@lucaskokadepre) April 12, 2021

Lucas: “Muito feliz de encontrar a minha única amiga verdadeira de dentro da casa” ❤️❤️ #BBB21pic.twitter.com/qjLsg6WL9t

— Lucas Koka Deprê 🏀 (@lucaskokadepre) April 12, 2021

