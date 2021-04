‘Minha cara caiu’, desabafa influenciadora após bichectomia frustrada

Tem sido cada vez mais frequente encontrar mulheres que se arrependem de algum procedimento estético ou cirurgia plástica. Dessa vez, a influenciadora brasileira Jéssica Frozza desabafou com seus seguidores sobre o resultado da sua bichectomia, um procedimento cirúrgico feito para reduzir as bochechas e afinar o rosto.

Diferente de outros casos, o procedimento de Jéssica foi bem sucedido e não houveram complicações. O problema mesmo foi o resultado após dois anos da cirurgia: o rosto da influenciadora ficou com um aspecto envelhecido e ela parece até uma outra pessoa. Veja antes e depois:

Jéssica antes e depois da cirurgia | Reprodução: Instagram

“O resultado da bichectomia fica bom no primeiro ano, você acha massa. Mas, depois do primeiro ano, meu rosto ganhou um flacidez gigantesca. Aí, os dentistas falam que a gordura é de outro lugar. Caiu a minha cara, eu conheço a minha cara”, explicou nos seus stories.

A influenciadora ressaltou que a sua insatisfação com o resultado não está associado aos profissionais responsáveis pela cirurgia. “Estou falando sobre aceitação. Eu fiz. Ninguém me obrigou. As pessoas que fizeram meu procedimento são maravilhosas”, afirmou.

Jéssica ainda desabafou que se arrependeu de outros procedimentos feitos, como a prótese de silicone nos seios e no bumbum.