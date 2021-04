‘Minha família é feita de Gilbertos’ · .

Após indicar Gilberto Nogueira ao paredão no último domingo (4), a líder Viih Tube mudou de postura e passou a apoiar o economista no BBB21. Durante conversa nesta quarta-feira (7), ela destacou ter uma “família feita de Gilbertos” fora da casa.

“O que mais me dói aqui é sempre entender. Foi o que eu falei no seu discurso. Eu entendo você, entendo. Até porque a minha família inteira é feita de Gilbertos. Todas as minhas tias, é tudo Gilberto [sic]”, afirmou a youtuber.

Antes, Viih já havia elogiado o pernambucano: “Eu estava falando para o João Luiz [Pedrosa] e para a Thaís [Braz] de você, hoje, no quarto do líder. Estava falando que acho que uma das pessoas dessa casa que mais tem escuta é você. Você tem uma escuta muito boa, coisa que tem gente aqui que é muito teimoso”.

“Eu sei que eu te indiquei e tudo, mas eu acredito que em toda a sua jornada aqui, todas as coisas que você já fez, é muito mais positivo que negativo”, continuou a atriz.

Também nesta quarta (7), Gilberto tranquilizou Viih Tube sobre um possível contra-ataque no próximo paredão: “Independentemente de tudo, se fosse o líder hoje, não saberia a minha indicação, e não vou, de verdade, nessa linha de: ‘Já votou em mim’. Não faço isso, não concordo”.

Assista ao vídeo em que Viih Tube diz ter uma “família feita de Gilbertos” abaixo:

“A minha família inteira é feito Gilberto”, diz Viih Tube depois de Gil voltar do paredão kkkkkkkkkkkkkkkk #bbb21pic.twitter.com/AqzcJXvhoa

— Clip Pop (@ClipPop_) April 7, 2021

