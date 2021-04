“Minha segunda casa”; Jobson completa dois anos no Santos e se declara ao clube; volante se recupera de uma grave lesão no joelho

Após um 2020 maravilhoso, onde o Peixe conseguiu um vice-campeonato da Copa Libertadores e uma vaga para disputar a edição atual, o Santos não vive um bom momento nesse início de temporada. Além de ser obrigado a vender seu principal jogador, o atacante Soteldo, para tentar aliviar os cofres do clube, acabou perdendo o treinador Ariel Holan, que pediu demissão após a derrota para o Corinthians, no último domingo (25), na Vila Belmiro.









Mas, em meio a tantas notícias ruins, um jogador tem muito o que comemorar pelos lados da Vila Belmiro. Trata-se do meio-campista Jobson. Embora esteja se recuperando de uma grave lesão do joelho, que o tirou da final da Copa Libertadores e o deixará afastado por mais um tempo dos gramados, o profissional completou nessa semana, dois anos defendendo um dos maiores clubes do Brasil.

Após fazer sucesso pelo Red Bull Brasil no Campeonato Paulista de 2019, Jobson chamou a atenção da diretoria santista, que no dia 26 de abril daquele ano, firmou com ele, um contrato de 5 anos. De lá pra cá, o profissional só cresceu e marcou gols importantes, como por exemplo, os tentos que deram as vitórias do Alvinegro contra o Defensa Y justicia, da Argentina, na fase de grupos da Libertadores e no clássico contra o São Paulo no final da última temporada.

Jobson quando voltar será importantíssimo ao Santos, não é um grande marcador, mas como segundo volante/meia joga fácil no time atual, é um jogador muito técnico

Jobson passou a ser titular absoluto sob o comando do técnico Cuca, atuando em 36 jogos, conquistando 20 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, com 3 gols marcados. O bom aproveitamento o credenciou como peça fundamental para equipe na reta final de 2020, considerado um dos melhores anos da sua carreira.

Jobson afirmou estar vivendo um sonho de criança, confessou que o Peixe é a sua segunda casa e embora esteja fora dos gramados, prometeu que voltará em breve para ajudar a sua equipe. “Fico muito feliz em completar dois anos no Santos, realmente para mim é a realização de um sonho. Hoje não estou vivendo como eu gostaria, que era estar em campo honrando essa camisa, mas faz parte do futebol passar por dificuldades e sei que vou me recuperar bem voltar a atuar em breve. Eu considero o clube minha segunda casa, vivo isso aqui intensamente, vibro com meus companheiros, acompanho tudo mesmo de fora e eu sei que estava vivendo o melhor momento da minha carreira antes de machucar. Infelizmente não pude ajudar a equipe, mas sei que esses são os propósitos de Deus e vou voltar mais forte. Sigo agora sendo mais um torcedor apaixonado aqui de fora. Só tenho a agradecer a todos do clube pelo carinho durante esses dois anos e a torcida pelas mensagens de incetivo e apoio, vocês são minha família. Obrigado, Peixão”, ressaltou o volante, via assessoria de imprensa.