Ministério da Cidadania oferece vagas temporárias para apoio ao pagamento do benefício

O Ministério da Cidadania divulgou edital de processo seletivo para temporários para atuar no apoio ao pagamento do auxílio emergencial. São 89 vagas disponíveis de nível superior com salários que podem chegar a até R$ 8 mil. As candidaturas estão abertas até o dia 9 de abril.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio de formulário eletrônico (link) disponibilizado pelo próprio ministério. Os contratos terão duração de 2 anos, contados a partir do prazo de validade, prorrogável uma única vez por igual período.

O processo de classificação dos candidatos será realizada por cima de exame técnico e análise do currículo dos candidatos. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 7 de maio. Candidatos vão atuar no apoio nas atividades referentes ao pagamento do auxílio emergencial.

Resumo

Ministério da Cidadania e auxílio emergencial: cargos e salários

Todos os cargos ofertados no processo seletivo vão exigir nível superior e são divididos em dois blocos: Atividades Técnicas de Suporte e Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual. Veja abaixo os salários:

ATIVIDADES TÉCNICAS DE SUPORTE

Gestão de Bases e da Operação: R$ 3.800

Folha de pagamentos: R$ 3.800

Gestão de dados de execução orçamentária e financeira: R$ 3.800

ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL

Gestão Administrativa de Processos do Auxílio Emergencial: R$ 6.130,00

Gestão do Sistema e Base de Dados do Auxílio Emergencial: R$ 6.130,00

Gestão das Bases de Dados do Auxílio Emergencial: R$ 6.130,00

Gestão do Auxílio Emergencial: R$ 6.130,00

Gestão da Informação: R$ 6.130,00 a R$ 8.300,00

Auditoria Interna: R$ 6.130,00 a R$ 8.300,00

Gestão dos Dados de Execução Orçamentária e Financeira: R$ 6.130,00 a R$ 8.300,00

Comunicação e Atendimento: R$ 6.130,00

Efeitos no PBF: R$ 8.300,00

Além dos diplomas de graduação específicos, o edital também vai exigir experiência profissional prévia. Para conferir mais detalhes sobre as vagas, confira o edital na íntegra aqui.

Pontuação dos títulos

Como dito acima, candidatos serão avaliados por meio de exame técnico e por de currículo e experiência profissional. Conforme o edital, as pontuações no processo de avaliação de títulos são as seguintes:

Ministério da Cidadania e auxílio emergencial: cronograma

Confira abaixo o cronograma da seleção completa:

Assinatura Ilimitada

Prepare-se para a sua aprovação de maneira mais ágil, enxuta e completa com o incrível PDF 2.0: fruto da parceria entre Direção e Qconcursos, a plataforma proporciona uma nova experiência em estudos para concursos, totalmente integrada, com tecnologia avançada e que te dará a segurança de estar a cada dia mais próximo do seu sonho.