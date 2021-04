Ministério da Cidadania recruta para 89 vagas

O Ministério da Cidadania, um órgão do Poder Executivo brasileiro, resultante da união do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Esporte e do Ministério da Cultura, anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de 89 profissionais em funções de nível superior, por tempo determinado. Os salários variam entre R$ 3.800,00 e R$ 8.300,00.

As oportunidades são destinadas à profissionais graduados em Administração, Gestão Pública, Ciências Políticas ou Sociais, Estatística, Economia, Ciências Contábeis, Economia, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Direito, Engenharia e Matemática.

Os contratados atuarão em diferentes frentes, com atividades técnicas voltadas às áreas de suporte, de complexidade intelectual e de complexidade gerencial.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 9 de abril pelo site https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/processo-seletivo. Os interessados devem preencher o formulário disponível no endereço eletrônico. Depois disso, será gerado o código de confirmação da inscrição.

A seleção será simplificada e compreende a análise de currículo e prova de títulos e experiência profissional.

O prazo de duração dos contratos será de 1 ano, podendo ser prorrogados até o limite máximo de 2 anos.

As convocações para apresentação dos documentos comprobatórios e os resultados serão publicados no endereço eletrônico https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/processo-seletivo. A previsão é de que isso ocorra no dia 7 de maio de 2021.

