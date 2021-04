Ministério da Saúde articula ação para evitar aglomeração em transporte público

Não normalizemos as mortes por COVID-19. É uma tragédia diária, uma tragédia arquitetada pelas mãos deste governo facínora. Somos o PIOR país do mundo inteiro hoje na pandemia. Tivemos ontem 40% das mortes no MUNDO por covid e mais do que os 10 países com mais mortes SOMADOS.

— Thiago Amparo (@thiamparo)

March 31, 2021