Ministério garante que vai aumentar rigor contra fraudes no Auxílio

O Governo Federal está preocupado neste momento com as possíveis fraudes no novo Auxílio Emergencial. Essa preocupação não é segredo para ninguém. Vários membros do Palácio do Planalto já confirmaram isso publicamente. É justamente por isso que a palavra de ordem agora é impedir tais fraudes.

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, há uma operação em destaque neste momento. Nesta operação, eles contarão com análises de dados para impedir qualquer tentativa de golpe no programa. O Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, deve ajudar nessa tarefa.

No ano passado, estima-se que o Governo Federal perdeu bilhões de reais com fraudes no Auxílio. Não se sabe ao certo quanto foi esse montante, mas já se sabe que não foi pouca coisa. E a maior parte da quantia dos desvios provavelmente não irá voltar para os cofres públicos.

A Polícia Federal (PF) até segue realizando operações para prender criminosos que desviaram parte do dinheiro do Auxílio. Mas nem a própria Polícia acredita que vai conseguir recuperar todo o montante novamente. É por isso que a ordem dentro do Palácio do Planalto agora é evitar que isso aconteça mais uma vez.

No ano passado, o Governo acabou tendo que fazer o Auxílio de última hora. Logo depois que a Covid-19 chegou ao Brasil, o Governo teve que liberar o Auxílio quase que de improviso. Assim, o sistema acabou deixando algumas brechas no Auxílio.

Luta contra fraudes

Este ano a ideia é portanto fechar essas brechas. A primeira parte, aliás, eles já fizeram. A Caixa Econômica Federal pediu para que as pessoas atualizassem o app do Caixa Tem. Nessa atualização, o aplicativo pedia para que as pessoas enviassem fotos de documentos e tirassem até uma selfie.

Tudo isso servia justamente para aumentar a segurança da conta. Com as fotos dos documentos, a Caixa tem menos chance de deixar passar uma fraude. Quem não quis fazer essa atualização não vai receber nenhum tipo de punição. Aliás, quem não fez vai seguir sendo elegível para receber o Auxílio Emergencial.

Mas certamente essas pessoas estarão com as contas menos seguras. Além da proteção ao aplicativo, a Caixa também reforçou a segurança nos sites onde se libera o dinheiro. E ainda trabalharam em um análise de dados mais minuciosa para evitar erros da escolha dos beneficiários.

Golpes do Auxílio

Em 2020, muita gente acabou sofrendo muito com os golpes no Auxílio Emergencial. Em alguns casos, por exemplo, as pessoas reclamavam que só souberam que foram vítimas da fraude quando iam sacar o dinheiro e descobriam que não tinham mais nada na conta.

Muitos desses casos ainda seguem sob investigação. Seja como for, na maioria desses casos as pessoas provavelmente não receberão esse dinheiro novamente. Além disso, outros milhões deixaram de receber o dinheiro justamente porque muita gente ficou com quantias de forma indevida.

Mas não é só a Caixa ou o Palácio do Planalto que podem agir contra fraudes no Auxílio. O próprio cidadão pode se proteger evitando clicar em links duvidosos da internet. Além disso, é importante usar canais oficiais da Caixa para se informar e passar documentos importantes.