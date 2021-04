Ministério Público dá OK, e volta do Campeonato Paulista depende apenas de liberação do governo

O Ministério Público acatou o protocolo elaborado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para o retorno do esporte no estado de São Paulo.

A decisão, divulgada nesta quinta-feira (8), faz com que a volta do Campeonato Paulista dependa apenas da liberação do governo estadual.

A competição está suspensa desde o dia 23 de março, por conta da fase emergencial de combate à COVID-19 em todo o estado, que por enquanto vai até o dia 11 de abril, segundo determinação do governador João Doria.

Nesta fase, não são permitidas atividades esportivas. Porém, a FPF, junto com os clubes, vinha tentando desde então articular uma maneira com novos protocolos de retomar o Paulistão. Com o aval do Ministério Público, que retira a recomendação de suspender jogos, cabe apenas ao governo liberar a volta.

Em contato com dirigentes e até integrantes da FPF, Doria sinalizou que irá seguir a recomendação do Ministério Público.

Nesta quinta, o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, encaminhou ofício ao governador, informando sobre o novo protocolo de retomada das atividades de futebol da Série A1 do Campeonato Paulista, apresentado nesta semana pela Federação Paulista de Futebol.

Sarrubbo anotou tratar-se de “um avanço positivo diante do contexto que se revelava quando da edição do Decreto de 11 de março”, que estabeleceu a fase emergencial em todo o Estado.

O novo protocolo da FPF, discutido com representantes da Procuradoria-Geral de Justiça e do grupo de trabalho, é “produto de diálogo estabelecido entre esta Instituição e a Federação Paulista de Futebol, em várias reuniões realizadas durante as últimas semanas”.

O Paulistão foi paralisado na quinta rodada da primeira fase. Restam, portanto, mais sete jogos para se completar a etapa inicial, mais o mata-mata até a decisão do título. A final está marcada para 23 de maio, e os clubes terão que aceitar um calendário mais apertado para cumprir o cronograma.