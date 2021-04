Mino Raiola faz alta pedida à clube inglês por Haaland e assusta Real Madrid e Barcelona; momento financeiro das equipes está abalado

Faltam poucos dias para que o mercado europeu seja aberto para que os clubes façam seus ajustes para a temporada 2021/2022. Nessa janela de transferências, a princípio, Real Madrid e Barcelona irão travar uma grande batalha para contratar a grande sensação do futebol europeu: Haaland. O atacante do Borussia Dortmund, da Alemanha, é o grande desejo das duas diretorias, que farão o máximo de esforço para ter o norueguês em seu plantel.









O que joga a favor das duas equipes é que, como o Borussia Dortmund foi eliminado na última quarta-feira (14) da Champions League, pelo Manchester City, da Inglaterra e não vem fazendo uma boa campanha no campeonato alemão, é possível que o norueguês tenha o interesse de respirar novos ares, já que desperta interesse em quase todos os times do Velho Continente.

Porém, não será nada fácil tirar o artilheiro da equipe alemã. Conforme a apuração da equipe de reportagem do Goal.com, Mino Raiola, agente do norueguês, pediu um salário astronômico para seu cliente: 35 milhões de euros (cerca de 235 milhões de reais) por temporada para um clube inglês, que não teve seu nome revelado. Com as duas equipes da Espanha estão em dificuldades no momento, é difícil imaginar uma delas faça esse investimento.

Florentino Pérez, no Madrid, não estaria disposto a romper o teto salarial para assinar com o norueguês, enquanto que o Barça espera uma conclusão da auditoria para esclarecer o verdadeiro estado econômico do clube. Gastar um valor alto em apenas um jogador poderia ter um tom de irresponsabilidade financeira. Por fim, o Dortmund, que também encontra dificuldades financeiras, mantém a esperança de renovar com o seu camisa 9 e segue em contato com Mino Raiola.