Minotauro prepara ex-BBB para participar do reality ‘No Limite’ e destaca: ‘Me deixou impressionado’

Conhecido por ser um dos primeiros reality shows de sucesso no Brasil, quando surgiu no início dos anos 2000, o “No Limite” está de volta a TV Globo e a nova temporada terá sua estreia no próximo dia 11 de maio, com 16 participantes, que serão divididos em dois grupos, chamados de Tribos. Quem está confirmada para o programa é a ex-BBB Paula Amorim, que fez uma preparação de peso para encarar o desafio.

Tendo em vista que uma das grandes características do reality é a realização de provas, onde os competidores precisam mostrar força física, resistência psicológica, coragem, raciocínio rápido e outras habilidades, Paula contou com o auxílio da lenda do MMA Rodrigo Minotauro, ex-campeão peso-pesado do UFC e atualmente embaixador da organização no Brasil, que preparou a influenciadora digital na Team Nogueira São Paulo e a deixou pronta para os desafios que virão pela frente no programa.

– Se preparar para um desafio novo envolve disciplina, determinação e muito treino para estar preparada fisicamente e mentalmente. Foi isso o que a Paula veio buscar na Team Nogueira SP. Se ela queria treino pesado, então o time da BVOLT mandou ela para o lugar certo. Foram necessários vários encontros, porque o desafio é sinistro, mas eu garanto que ela saiu daqui super preparada – disse Minotauro, que deu mais detalhes da preparação desenvolvida para Paula e fez inúmeros elogios.

– A gente fez alguns treinos com foco em aumentar não só a resistência física, porque ela é muito forte, fiquei impressionado. Ela é ex-jogadora de Vôlei, tem um atleticismo enorme, mostrou uma resistência muito grande nos movimentos que a gente passava para ela, alguns movimentos estáticos, misturando com movimentos que juntavam coordenação motora, chutes e socos em circuitos. Ela mandou muito bem juntando essas questões de resistência e movimentos de luta. Foi impressionante, me deixou chocado (risos). E ela tem pegada, bate muito forte. Ela manteve a força do primeiro ao último round, isso é difícil de acontecer até entre lutadores profissionais. Ela bateu mais forte até nos últimos rounds, isso foi incrível. A luta, além de trabalhar a resistência física, trabalha a resistência mental, então em vários momentos eu fiquei tentando quebrar o mental dela através dos exercícios e ela se mostrou forte do início ao fim -.

No programa “No Limite”, os participantes ficam a maior parte do tempo isolados do restante da civilização, tendo contato apenas com o apresentador do reality e a equipe de produção. Além disso, cada episódio de No Limite deve contar com três provas, e Rodrigo Minotauro aproveitou para reforçar sua confiança de que Paula Amorim terá um bom desempenho na briga pelo posto de campeã do reality show.

– Apliquei minha experiência nas artes marciais e a metodologia que a gente já trabalha há anos na Team Nogueira. Estamos adaptados a treinar pessoas ‘comuns’ e atletas profissionais, sempre buscando fortalecer o mental dela, já que ela vai estar numa competição em que a parte mental sempre vai ser colocada à prova, em desistir da competição. Ela saiu daqui muito forte, estou confiante e não me surpreenderia em vê-la vencendo esse reality show. É muito forte fisicamente e muito resistente, em todos os sentidos. A torcida pela Paula é grande. O pessoal da luta já está se envolvendo através das minhas redes sociais, já criamos a hashtag #TeamPaula e estaremos na torcida por um ótimo desempenho – encerrou.