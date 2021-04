Miocic x Ngannou III? Norte-americano diz que pretende aumentar de peso no UFC para lutar outra vez contra o nigeriano

Pouco mais de um mês após perder o cinturão dos Pesos-Pesados do UFC para o nigeriano Francis Ngannou, o norte-americano Stipe Miocic já projeta a próxima luta entre ambos. Segundo ele, a diferença de peso entre ambos foi fundamental para o resultado no UFC 260. Ele falou sobre isso em entrevista ao canal do YouTube “The Pat McAfee Show”.









“Quero recuperar o que é meu. Vou comer o máximo que puder e ficar grande e forte. Estou tentando chegar a 113 kg. Fiquei com 104 kg da última vez, não porque tentei, mas por causa do treinamento. Eu realmente vou tentar ganhar um pouco de peso, um pouco mais de massa”, disse Miocic.

Segundo o presidente da organização, Dana White, os fãs de MMA podem esperar um novo combate entre ele e Ngannou no octógono. Comparando-se ao nigeriano, Miocic estipulou uma meta para poder enfrentá-lo em condições de igualdade: “Me senti bem, mas acho que 9 kg não vão ajudar. Vou me sentir muito mais forte e ele é um cara grande”.

Miocic ainda lambe as feridas da derrota ocorrida em Las Vegas, no UFC 260. Ele falou sobre a competitividade dele: “Odeio perder, mais do que ninguém. Sou a pessoa mais competitiva e ainda estou magoado com isso, mas é o que é. Faz parte do jogo e perdi. Tenho que engolir meu orgulho e voltar a fazer meu caminho”.

A derrota para Ngannou foi a segunda vez que o norte-americano perdeu o cinturão dos Pesos-Pesados. Daniel Cormier havia derrotado Miocic em julho de 2018, mas este recuperou o título cerca de um ano depois.