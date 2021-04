Miranda, Benítez e ‘sombra’ de Volpi podem ganhar chance no ‘mistão’ de Crespo

Miranda, enfim, deve reestrear pelo São Paulo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, contra o Guarani, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Tudo indica que o defensor fará parte de um time alternativo comandado por Hernán Crespo, já que na sexta-feira (16) o São Paulo enfrenta o Palmeiras, atual campeão da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil, em pleno Allianz Parque.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Miranda vem treinando com o restante do elenco desde o dia 17 de março, mas foi poupado pela comissão técnica dos dois primeiros jogos do São Paulo após a paralisação das competições devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus.

A ideia dos preparadores físicos foi trabalhar melhor com o jogador de 36 anos antes de colocá-lo em campo para reduzir o risco de lesões ou qualquer tipo de problema físico.

play 1:18 Lateral/meia do São Paulo fez mais uma sessão de respostas no Instagram

O camisa 22 tricolor, inclusive, deverá ser o capitão da equipe alternativa.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Quem também pode ganhar uma oportunidade na rotação do elenco é Lucas Perri. Sombra de Tiago Volpi, a joia de Cotia pode aparecer entre os titulares de Crespo na partida contra o Bugre, no Cícero Pompeu de Toledo.

Um provável São Paulo para enfrentar o Guarani é composto por Tiago Volpi (Perri); Diego Costa (Beraldo), Miranda e Rodrigo; Galeano, Luan (Diego Costa), Igor Gomes, Benítez e Welington; Bruno Rodrigues e Eder.