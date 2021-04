Mirassol derrota Ponte Preta e encaminha classificação para as quartas do Paulistão

O Mirassol está muito próximo de confirmar uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, a equipe derrotou a Ponte Preta por 2 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada da competição, e chegou à marca de 17 pontos, abrindo oito de vantagem para o Santos, terceiro colocado do Grupo D.

A Ponte Preta começou melhor e criou a primeira grande chance aos 10 minutos, com uma boa finalização de Moisés que passou por cima do gol. No entanto, foi o Mirassol que conseguiu balançar as redes e abrir o placar aos 26. Em escanteio pela esquerda, Cássio Gabriel cobrou na segunda trave para Danilo Boza ganhar da marcação e testar firme para anotar o primeiro.

Os visitantes não diminuíram o ritmo e ampliaram a vantagem aos seis minutos da etapa final. Em nova cobrança de escanteio, Luizão encostou o braço na bola e, após análise do VAR, o juiz deu pênalti. Pedro Lucas converteu com precisão no canto direito e marcou o segundo do Mirassol.

A Macaca esboçou uma reação e conseguiu diminuir aos 29, com Moisés. Apodi recebeu lançamento pela direita e cruzou para o atacante chegar batendo de primeira e balançar as redes para os mandantes. A Ponte ganhou confiança com o gol e partiu para o ataque nos minutos finais em busca do empate, chegando a acertar uma bola na trave aos 44, com Camilo, mas Mirassol segurou o resultado e saiu de campo com a vitória.