Mirassol vence o Botafogo-SP e assume a liderança do Grupo D do Paulistão

O Mirassol derrotou o Botafogo-SP por 2 a 1, em casa, na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e assumiu a liderança do Grupo D do torneio, que tem o Santos como um dos integrantes.

Os anfitriões começaram a primeira etapa melhores. Com isso, não demorou para sair o primeiro gol. Aos 35 minutos, Pedro Lucas foi derribado na área, e o árbitro sinalizou pênalti. Na cobrança, Diego Gonçalves colocou na rede. Os visitantes, no entanto, reagiram rápido. Aos 43, Neto Pessoa subiu entre a marcação após cobrança de escanteio e empatou.

Já aos 38 minutos do segundo tempo, Moraes recebeu lindo passe de Oyama e tocou na saída do goleiro para confirmar a vitória do Leão. Com o resultado, o Mirassol pulou para a liderança do Grupo D, com 11 pontos, dois a mais que o vice-líder Santos. Já o Pantera está em quarto na chave A.

Mais cedo, também pela sétima rodada do Paulistão, a Inter de Limeira venceu o Ituano por 1 a 0, em casa. Rondinellly anotou o tento decisivo do embate. Com o triunfo, o Leão foi a seis pontos, na segunda colocação do Grupo A. Já o Ituano está na lanterna da Chave C, com sete.