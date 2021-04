Missão tripulada da NASA e SpaceX nesta sexta (23): assista aqui

A NASA e a SpaceX confirmaram a data de lançamento da segunda missão tripulada do contrato entre a agência espacial e a empresa fundada e chefiada por Elon Musk.

A missão Crew-2 está marcada para esta sexta-feira, dia 23 de abril, às 6 horas e 49 minutos da manhã (horário de Brasília).

A tripulação é composta de quatro astronautas que foram selecionados ainda em julho de 2020. Estarão na cápsula Crew Dragon o comandante da missão, Shane Kimbrough; a responsável pela pilotagem da nave, Megan McArthur; e os especialistas em monitoramento para lançamento e reentrada Akihiko Hoshide e Thomas Pesquet.

Os tripulantes da Crew-2.Fonte: NASA

Um dia depois do lançamento, a tripulação deve chegar até a Estação Espacial Internacional (ISS), onde a cápsula Crew Dragon será acoplada.

A tripulação deve permanecer na estação por seis meses conduzindo pesquisas e missões de manutenção — Pesquet foi o escolhido para realizar duas caminhadas espaciais para trocar baterias da estrutura.

Akihiko em um dos treinamentos, já com a roupa de astronauta.Fonte: NASA

Outro marco da missão é a reutilização de um importante componente: o foguete auxiliar do Falcon 9 é o mesmo que esteve presenta na missão Crew-1, a primeira a levar astronautas com sucesso até a ISS em novembro de 2020.

Onde assistir?

A NASA fará uma transmissão ao vivo do lançamento no canal oficial da agência no YouTube.