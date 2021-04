MLS pressiona e direção do Verdão é imparcial em pedida por liberação de Lucas Lima; ofertas ganham evidência e site desmente

Lucas Lima esteve envolvido em diversas especulações nesta última semana. O meio-campista recebe um dos maiores salários no elenco do Palmeiras e teve seu nome ligado em boatos na MLS, liga de futebol dos Estados Unidos.









O ENM informou que o clube interessado no camisa 20 seria o Inter Miami. O jogador teria gostado da possibilidade de jogar na América do Norte e os termos de contrato seriam ótimos financeiramente – salário de US$ 1,5 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões) por ano.

O Verdão, aliás, teria definido um valor mínimo pela liberação de Lucas: US$ 3 milhões de dólares. O atleta estaria tentando convencer a diretoria por uma saída sem custos. O negócio foi desmentido pela reportagem do ‘Nosso Palestra’, que negou qualquer proposta ou oferta pelo meia.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



Fora desde o jogo contra a Ferroviária, no dia 14 de março, Lucas tem desfalcado o grupo de Abel por conta de uma grave lesão na coxa direita. O jogador já não vinha sido titular e só completou os noventa minutos de uma partida em duas oportunidades; nas derrotas para Ceará e Atlético-MG.

Com Abel, Lucas disputou apenas 28 jogos (20 como titular), marcando 3 gols e totalizando 4 assistências.