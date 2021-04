Fiuk tentou aproveitar uma conversa entre Camilla de Lucas e Thaís Braz no quarto colorido do BBB21 para falar mal de Juliette Freire. No entanto, o cantor acabou levando uma cortada da influenciadora digital, pois a advogada não estava lá para se defender. “Fiquei mó triste”, choramingou ele.

Camilla e Thaís estavam falando sobre a cena que Juliette fez para dormir no quarto do líder com Viih Tube. “Vocês precisam conversar”, aconselhou a carioca. Pocah ouviu e reforçou o conselho da blogueira, pois já teve um desentendimento com a advogada, e a dentista concordou.

Fiuk, que também estava no quarto e tem atritos com a paraibana, tentou entrar no assunto para dar sua opinião, mas levou um fora de Camilla. “A Juliette nem está aqui para você ficar falando mal dela”, cortou ela, deixando o filho de Fábio Jr. em silêncio.

Depois de um tempo, o ator voltou a falar. “Pô, fiquei mó triste de você ter sido grossa comigo. Tudo por causa da Juliette”, culpou ele. “Mas tudo bem”, continuou. “Não foi isso. Só não acho certo você falar mal dela enquanto ela não está aqui, só isso”, explicou Camilla.

